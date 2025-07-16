محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى تركيا

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة زيارة رسمية إلى تركيا اليوم الأربعاء 16 يوليو. وخلال الزيارة، سيجري الشيخ محمد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث سبل تعزيز التعاون بما يدعم أولويات التنمية في البلدين. كما ستتناول المحادثات مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت العلاقات الإماراتية التركية دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادي، توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

وقبل أيام قليلة من الزيارة، ناقش الزعيمان عبر مكالمة هاتفية التعاون الثنائي في كافة القطاعات التي تدعم التنمية والتقدم في البلدين وتخدم المصالح المشتركة.

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وأكد الزعيمان أيضا على أهمية تعزيز التنسيق لحل الأزمات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، التي أكدا أنها تظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.