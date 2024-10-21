محمد بن زايد يؤكد استعداد الإمارات لدعم جهود السلام في أوكرانيا
أكد صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، استعداده لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد السلام في أوكرانيا. جاء ذلك خلال استقبال بوتين لسموه في الكرملين، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا الاتحادية.
وقال سموه لبوتين عبر مترجم: "نواصل بذل الجهود للتوسط في تبادل الأسرى، وأؤكد لكم أننا سنواصل العمل في هذا الاتجاه، ونحن مستعدون لبذل أي جهود لحل الأزمات ولصالح السلام، ولصالح الطرفين".
وأعرب بوتين عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة، والتي أدت بنجاح إلى تسهيل تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
ورداً على ذلك، شكرصاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الحكومة الروسية على تعاونها، معترفاً بأن هذا التعاون كان له دور فعال في نجاح المبادرة. وأكد مجدداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في هذا المسعى الإنساني المهم.
وأشاد بوتين في وقت سابق بصاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجهود الوساطة في أوكرانيا.
وناقش الجانبان خلال اللقاء، قمة مجموعة البريكس ودور المجموعة في تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة، كما أشاد صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود الرئيس فلاديمير بوتين في قيادة مجموعة البريكس خلال دورتها الحالية.
واستعرض الجانبان الوضع في الشرق الأوسط، حيث أكد صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على ضرورة منع المزيد من التصعيد للصراع الإقليمي، ودعا سموه إلى إيجاد أفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.
كما استعرض الزعيمان التقدم الذي شهدته العلاقات الإماراتية الروسية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والفضاء والطاقة، وأكد الزعيمان التزامهما بمواصلة تطوير هذه العلاقات على كافة المستويات.
(بمدخلات من رويترز وام)