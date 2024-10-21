محمد بن زايد يؤكد استعداد الإمارات لدعم جهود السلام في أوكرانيا

وأعرب بوتين عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة، والتي أدت بنجاح إلى تسهيل تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

ورداً على ذلك، شكرصاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الحكومة الروسية على تعاونها، معترفاً بأن هذا التعاون كان له دور فعال في نجاح المبادرة. وأكد مجدداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في هذا المسعى الإنساني المهم.