محمد بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وخلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، نقل وزير الخارجية المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة بدوام التقدم والازدهار، فيما نقل صاحب السموالشيخ محمد بن زايد تحياته للرئيس السيسي وتمنياته لمصر بمزيد من النمو والتطور.

وبحث الجانبان العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وبحثا مختلف أوجه التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما أكدا على أهدافهما المشتركة في التنمية والازدهار في إطار شراكتهما الاستراتيجية التي تشمل المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية وغيرها من المجالات الحيوية.