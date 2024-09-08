محمد بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
استقبل صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية.
وخلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، نقل وزير الخارجية المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة بدوام التقدم والازدهار، فيما نقل صاحب السموالشيخ محمد بن زايد تحياته للرئيس السيسي وتمنياته لمصر بمزيد من النمو والتطور.
وبحث الجانبان العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وبحثا مختلف أوجه التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما أكدا على أهدافهما المشتركة في التنمية والازدهار في إطار شراكتهما الاستراتيجية التي تشمل المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية وغيرها من المجالات الحيوية.
وتناول اللقاء أيضاً مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على آخر التطورات في الشرق الأوسط. وركز النقاش على الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في غزة والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة من خلال ضمان توصيل المساعدات الأساسية بشكل آمن وغير مقيد للسكان المتضررين.
وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود الدولية لمنع المزيد من التصعيد وتجنب عواقب الأزمات الإضافية التي قد تهدد الاستقرار الإقليمي. وأكد رئيس الإمارات ووزير الخارجية المصري ضرورة الدفع نحو السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي اتفقا على أنه مفتاح تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان أيضا التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين بلديهما، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة بشكل فعال.
حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة، وسعادة الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية بديوان الرئاسة.