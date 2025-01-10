الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان جوزيف عون برئاسة لبنان
تمنى رئيس الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الجديد التوفيق في مسيرته.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، "جوزيف عون" بانتخابه رئيساً للبنان.
وتمنى له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التوفيق في مسيرته.
وقال سموه: "أتمنى له التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار، وأتطلع إلى العمل معه لما فيه خير شعبينا وأمن المنطقة واستقرارها".
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة إلى الرئيس الجديد.
وقال سموه في تغريدة: "نهنىء فخامة جوزيف عون انتخابه رئيساً للبنان..."
"وتمنياتنا للشعب اللبناني الشقيق دوام الأمن والأمان والاستقرار.. ومرحلة جديدة من النمو والازدهار والسلام".