محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان جوزيف عون برئاسة لبنان

وقال سموه: "أتمنى له التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار، وأتطلع إلى العمل معه لما فيه خير شعبينا وأمن المنطقة واستقرارها".