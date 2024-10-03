محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان مستقبل التنمية في الإمارات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منطقة المرموم بدبي، حيث ناقشا عدداً من المواضيع المتعلقة بمسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث سموهما ، خلال اللقاء الذي عقد يوم 2 أكتوبر، مختلف السبل الكفيلة بتحقيق تطلعات الوطن وشعبه نحو المزيد من النمو والازدهار.