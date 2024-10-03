محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان مستقبل التنمية في الإمارات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منطقة المرموم بدبي، حيث ناقشا عدداً من المواضيع المتعلقة بمسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحث سموهما ، خلال اللقاء الذي عقد يوم 2 أكتوبر، مختلف السبل الكفيلة بتحقيق تطلعات الوطن وشعبه نحو المزيد من النمو والازدهار.
وأكد سموهما التزام دولة الإمارات المستمر بدعم رفاهية شعبها وتعزيز التنمية في القطاعات التي تساهم في رفاهية المجتمع.
حضر اللقاء أيضاً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.