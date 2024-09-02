محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان القضايا الوطنية والدولية

كما حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

يُذكر أن سموهما قد التقيا في أكتوبر من العام الماضي في قصر البحر بأبوظبي، حيث ناقشا تقدم الدولة وسبل دعم شعبها لتحقيق النمو والازدهار المستدامين. وقبل ذلك، عقد اجتماع مماثل بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مايو من العام الماضي، حيث ناقشا المبادرات الحالية والمستقبلية بما يتماشى مع رؤية القيادة للمستقبل.