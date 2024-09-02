محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان القضايا الوطنية والدولية
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الأحد، ، في استراحة المرموم بدبي.
وحضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، تناول القادة خلال اللقاء موضوعات تتعلق بالشؤون الوطنية ورفاهية المواطنين، بالإضافة إلى الرؤية التنموية الطموحة والمستقبلية التي تهدف إلى تعزيز التقدم والازدهار في الدولة.
وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة له عن سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أنهما ناقشا مجموعة من القضايا والتطورات ذات الأهمية المحلية والدولية
وكتب حاكم دبي: "التقيت اليوم أخي رئيس الدولة حفظه الله في دبي باستراحة المرموم .. لقاء رئيس الدولة هو لقاء خير للوطن والمواطنين .. ناقشنا مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة .. وتباحثنا حول أهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية . طابت لنا الزيارة .. وجمعتنا المحبة .. وازداد الود .. وازدانت النفوس بهذا اللقاء .. حفظه الله وحفظ الوطن والمواطنين".
كما حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.
يُذكر أن سموهما قد التقيا في أكتوبر من العام الماضي في قصر البحر بأبوظبي، حيث ناقشا تقدم الدولة وسبل دعم شعبها لتحقيق النمو والازدهار المستدامين. وقبل ذلك، عقد اجتماع مماثل بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مايو من العام الماضي، حيث ناقشا المبادرات الحالية والمستقبلية بما يتماشى مع رؤية القيادة للمستقبل.