محمد بن زايد ومحمد بن راشد ..رسائل سلام من الإمارات للعالم في عيد الميلاد

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، هنأ أصحاب السمو حكام دولة الإمارات العربية المتحدة المقيمين المحتفلين في الإمارات والناس في جميع أنحاء العالم.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، عن "أحر التهاني لكل من يحتفل بعيد الميلاد في دولة الإمارات وحول العالم". وقال سموه: "أتمنى أن يجلب هذا اليوم السلام والفرح والوئام لكم ولأحبائكم".

وفي الوقت نفسه، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أيضاً تهانيه "للإخوة المسيحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد". وكتب سموه : "نتطلع في هذه المناسبة المباركة إلى سريان قيم السلام والإخاء والتعايش الإنساني، وتعزيز قيم الرحمة والمحبة بين كافة شعوب العالم".

وكان المئات من سكان الإمارات قد حضروا قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة القديسة مريم بدبي يوم الأربعاء 24 ديسمبر.

كما شوهد سحر عيد الميلاد وهو يتجاوز حدود كوكب الأرض! حيث أمضى علماء الفلك في الإمارات 35 ساعة، على مدار شهر، لالتقاط صورة فريدة تضم أجراماً سماوية متعددة، أحدها كان "عنقود شجرة عيد الميلاد".

وتنبض دولة الإمارات بالحياة والاحتفالات خلال هذا الموسم؛ حيث تعمل مراكز الجذب والمولات والمطاعم في المدينة على جعل الموسم مبهجاً من خلال دعوة الشخصية المحبوبة في عيد الميلاد لإدخال الفرحة على حياة الأطفال، حيث سيكون "سانتا كلوز" متاحاً للقاء العائلات في جميع أنحاء دبي، مما يساعد في خلق ذكريات لا تُنسى للصغار.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تضاء أشجار عيد الميلاد الضخمة في مراكز التسوق بجميع أنحاء المدينة الصاخبة. كما يبذل بعض السكان جهداً إضافياً لتزيين منازلهم مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، مما يوفر الأجواء المثالية للاحتفالات.

كما قامت عدد من الشركات في جميع أنحاء الإمارات بمنح إجازات داخلية في يوم عيد الميلاد، وفي بعض الحالات في "يوم الصناديق" (Boxing Day)، لتمديد العطلة لجميع الموظفين. تعكس هذه الممارسة، التي يتم وضعها من خلال سياسات الشركة الداخلية بدلاً من العطلات الرسمية العامة، المعايير المتغيرة في أماكن العمل والجهود المبذولة للتوافق مع التقاويم العالمية مع منح الموظفين وقتاً إضافياً للراحة.