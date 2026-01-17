محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تلاحم شعبنا الحصن المنيع لمسيرتنا التنموية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة بمناسبة إحياء الدولة لـ "يوم التضامن" في 17 يناير.

وقال سموه: "نستذكر في هذا اليوم مرونة الإمارات الراسخة وشجاعة وعزيمة شعبها". وأضاف أن روح "الوحدة والعزيمة تُمكّن الأمة من تجاوز التحديات، واقتناص الفرص، ومواصلة العمل نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع".

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه في 17 يناير من كل عام "يتجدد عهدنا ووعدنا بحماية وطننا؛ ويتجدد تلاحم ووحدة وتضامن شعبنا".

وأضاف سموه أن هذا اليوم يمثل تجديداً لـ "اليقين في قوة ومنعة وثبات مسارنا التنموي"، إلى جانب "التصميم على تحقيق طموحات شعبنا، وازدهار بلدنا، واستقرار منطقتنا والعالم".

وتحيي الدولة الذكرى الرابعة لهجوم الحوثيين عام 2022 على البنية التحتية المدنية في أبوظبي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء انفجار ثلاث شاحنات نقل صهاريج بترولية إثر ضربات استهدفت منطقة "مصفح آيكاد 3" وموقعاً إنشائياً في مطار أبوظبي الدولي.

وبهذه المناسبة، ينطلق موكب جوي من العاصمة أبوظبي ليحلق فوق جميع إمارات الدولة، تخليداً لهذا اليوم الجليل. وتشارك في هذا العرض، الذي تنظمه القوات المسلحة الإماراتية وفريق "فرسان الإمارات" للاستعراضات الجوية، أنواع مختلفة من المروحيات والطائرات النفاثة.

