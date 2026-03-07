محمد بن زايد: وحدة المجتمع الإماراتي صمام أماننا في مواجهة التحديات

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بوحدة المواطنين والمقيمين في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن كل من يحب هذا الوطن ويساهم فيه هو جزء لا يتجزأ منه.
وقال سموه في رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي، "إلى من يتخذون من الإمارات وطناً لهم، وإلى ضيوفنا في بلادنا العزيزة": "في الإمارات، الجميع إماراتي بحبهم لهذه الأرض وعطائهم لها".
وأكد سموه أن الدولة تضع سلامة المواطنين والمقيمين والزوار على رأس أولوياتها، مضيفاً: "بفضل الله، الإمارات على أتم الاستعداد لمواجهة هذه التهديدات".
كما عبر رئيس الدولة عن تقديره للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية التي تعمل على حماية الوطن، قائلاً: "إنهم يمثلون أعلى معايير الجاهزية والتعاون، ونحن فخورون بهم حقاً".
وتوجه سموه بالتعزية والمواساة للمتضررين من الهجمات الأخيرة، قائلاً: "رحم الله الضحايا، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين. وبعون الله، ستبقى الإمارات -أرض زايد- قوية بوحدتها، ثابتة في الدفاع عن سيادتها، ومواصلة تقدمها بثبات نحو المستقبل".
تأتي هذه الرسالة في أعقاب هجمات إيرانية تعرضت لها دولة الإمارات، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 112 آخرين. وقد أعلنت السلطات أنه تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، تم تدمير 205 منها، بينما سقط 14 في البحر وسقط صاروخان داخل أراضي الدولة. كما تم رصد 1,305 طائرة بدون طيار (درون)، تم اعتراض 1,229 منها، في حين سقطت 76 داخل أراضي الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد وتدمير ثمانية صواريخ كروز.
وفي وقت سابق، قام سموه بزيارة عدد من المصابين في المستشفى، حيث التقى بهم وبعائلاتهم متمنياً لهم الشفاء العاجل. وخلال الزيارة، ظهر سموه وهو يمسك بأيدي المصابين ويواسي ذويهم بكلمات داعمة في لفتة إنسانية تعكس حرصه على رعاية الجميع.