محمد بن زايد: وحدة المجتمع الإماراتي صمام أماننا في مواجهة التحديات

تأتي هذه الرسالة في أعقاب هجمات إيرانية تعرضت لها دولة الإمارات، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 112 آخرين. وقد أعلنت السلطات أنه تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، تم تدمير 205 منها، بينما سقط 14 في البحر وسقط صاروخان داخل أراضي الدولة. كما تم رصد 1,305 طائرة بدون طيار (درون)، تم اعتراض 1,229 منها، في حين سقطت 76 داخل أراضي الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد وتدمير ثمانية صواريخ كروز.