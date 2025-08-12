محمد بن زايد: ملتزمون بتمكين الشباب كقادة في مجتمعاتهم

يُحتفل باليوم الدولي للشباب في جميع أنحاء العالم في 12 أغسطس من كل عام.

وتأكيدًا على التزامهم القوي بدعم الشباب، شارك أصحاب السمو حكام الإمارات رسائل ملهمة بهذه المناسبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في منشور على منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "في اليوم الدولي للشباب، نحتفي بطموح وإنجازات الشباب في تعزيز مستقبل أفضل للجميع". وأكد سموه على أن الأمة تُدرك "الدور المهم" للشباب في تقدمها.

واختتم سموه بالقول: "تظل الإمارات ملتزمة بتمكين الشباب ليخدموا كقادة في مجتمعاتهم ويساهموا في تقدمنا الجماعي".

كما شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالته على منصة "إكس". وفي منشوره، وصف سموه دولة الإمارات نفسها بأنها أمة شابة، ووجه دعوة قوية للعمل إلى "أبناء وبنات" الإمارات.

وقال: "في اليوم الدولي للشباب، نحتفي بوطننا الشاب، ونكرم شبابنا المخلص في كافة الميادين، ونحتفي بالروح الشبابية التي تدفع رؤيتنا وطموحاتنا نحو التميز العالمي. إلى كل شبابنا، أبناء وبنات الوطن، نقول: أنتم الوقود، والروح، والقوة الدافعة لتقدمنا. معكم، وبجانبكم، ومن أجلكم، نبني أفضل بيئة لحياة الشباب حول العالم".

احتفال عالمي

يصادف اليوم الدولي للشباب الذكرى السنوية لعام الشباب الدولي الأول، الذي بدأ في 12 أغسطس 2010. ومنذ ذلك الحين، يحتفل العالم كل عام بشبابه باعتبارهم منارات للمستقبل.2

وقد أعلنت الأمم المتحدة أن شعار هذا العام هو "الإجراءات الشبابية المحلية من أجل أهداف التنمية المستدامة وما بعدها"، وهو ما يسلط الضوء على الدور المهم للشباب في تحويل طموحات وأهداف الأمة إلى حقيقة.

وفي الماضي، شهد هذا اليوم في الإمارات مبادرات حكومية مثل إنشاء مجلس الشباب للمواهب الحكومية في الحكومة الاتحادية، والذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

