محمد بن زايد.. مرشحاً لـ"نوبل" للسلام بـ "إجماع القلوب"

أشاد خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، بالدور الهام الذي لعبه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، في جهود الوساطة الدولية، بالإضافة إلى أعماله الإنسانية والخيرية الواسعة حول العالم، قائلاً إنه سيرشحه لجائزة نوبل للسلام.

وبحسب البيان، قال راموس هورتا: “لو كنت سأرشح شخصًا لجائزة نوبل للسلام، لرشحت الشيخ محمد بن زايد.”

وأضاف: “لقد أجرى العديد من الوساطات بين الدول بتكتم، وهو يبني المدارس أو المستشفيات دون أن يرغب في كتابة اسمه عليها.”

أبرز راموس هورتا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شارك بنشاط في العديد من الوساطات الهادئة والفعالة بين الدول، إلى جانب مبادرات تعكس التزامًا عميقًا بالقضايا الإنسانية دون السعي وراء التقدير أو الدعاية.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة راموس هورتا في القمة العالمية للحكومات 2026، التي عقدت في دبي تحت شعار ‘تشكيل حكومات المستقبل’. جمعت القمة التي استمرت ثلاثة أيام قادة عالميين وصناع سياسات وخبراء لمناقشة مستقبل الحوكمة والتعاون الدولي.

شهدت القمة العالمية للحكومات 2026 مشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وممثلين من أكثر من 150 حكومة، بإجمالي حضور تجاوز 6,250 مشاركًا.