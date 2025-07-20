محمد بن زايد: قيادة تفيض تواضعاً وحضوراً بين الناس

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على إبراز تواضعه واهتمامه بالتواصل المباشر مع أبناء المجتمع، الأمر الذي يرسخ مكانته كقائد قريب من شعبه ومحبوب لدى الجميع.
من جولات عفوية في مراكز التسوق إلى التقاط صور سيلفي مع السكان، يؤكد سموه —المعروف بلقب "زعيم الشعب"—دائمًا تواضعه وبساطته التي لا تمر دون أن يلاحظها أحد.
ويُعرف عن سموه أنه يعمل حتى 18 ساعة يوميًا، وأن إجازته السنوية لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا غالبًا، ومع ذلك يجد دائمًا وقتًا للتواصل مع الناس رغم جدول أعماله المزدحم.
فيما يلي خمسة مواقف بارزة تبرز مدى قربه من أبناء المجتمع:
خلال زيارته الأخيرة إلى المجر، التقط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد صورًا للطبيعة الجميلة هناك مستخدمًا كاميرا كأي سائح عادي. وقد شوهد يقوم بتوثيق مناظر الطبيعة بنفسه بعد أن قُدمت له كاميرا التصوير.
في مشهد آخر يؤكد تواضعه، ظهر صاحب السموالشيخ محمد بن زايد في مقطع فيديو سابق وهو يسير باتجاه سيارته ويهمُّ بالصعود، لكنه يتوقف فجأة بعدما ينتبه لأمر ما.
يُظهر الفيديو سموه وهو ينادي على شخصين من الحضور بينما يخرج مجددًا من السيارة. تنتقل الكاميرا إلى رجلين كانا واقفين على جانب الطريق، يبدوان في غاية السعادة عندما يلاحظهم الرئيس.
يقوم الوافدان بالتقاط صورة سيلفي مع صاحب السموالشيخ محمد الذي يبادلهما حديثًا موجزًا وابتسامة صادقة.
التقطت عدسات الكاميرا أيضًا مقطعًا لصاحب السمو الشيخ محمد وهو يتجوّل بشكل عفوي داخل أحد المراكز التجارية المزدحمة في أبوظبي. أظهر المقطع نزوله على السلم الكهربائي، ثم تجوّله بهدوء بين المقاهي والمحلات التجارية.
ما لفت انتباه المتابعين وروّاد المول هو بساطة الشيخ محمد وتواضعه، إذ لم يعلم الكثير من الحضور بوجوده بينهم.
خلال لقاء مع مجموعة من الأمهات الحاضنات للأطفال الأيتام أو فاقدي الرعاية الأسرية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بمصافحة السيدات واحدة تلو الأخرى، وشكرهن على رعايتهن الحانية للأطفال، وتوفيرهن لهم بيئة أسرية مليئة بالحب والدعم.
وقد ظهرت على الأطفال علامات السعادة وهم يحيون سموه ويحتضنونه. لم يتردد رئيس الدولة، بصفته أبًا وقائدًا متواضعًا، في معانقتهم بحرارة وحتى تقبيل يد طفل منهم.
في عام 2019، كانت الطفلة الإماراتية عائشة محمد مشيط المزروعي من بين الأطفال المشاركين في استقبال رسمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
بالخطأ، لم ينتبه سموه ليد عائشة الممدودة أثناء الفعالية لكنه حرص لاحقًا على تعويض ذلك.
فبعد أن لاحظ خيبة أمل الطفلة، زارها بنفسه في منزل عائلتها بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، وخصها باهتمامه الكامل، وقبّل يدها وجبينها مرارًا.
(يمكنكم مشاهدة الفيديو الذي يظهر الموقف والزيارة المؤثرة التي تلت ذلك.)
هذه المواقف الخمسة تجسّد صورة القائد القريب من شعبه، وتظهر جانبًا إنسانيًا نادرًا يرسّخ علاقة القيادة بالمجتمع في دولة الإمارات.