محمد بن زايد: قيادة تفيض تواضعاً وحضوراً بين الناس

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على إبراز تواضعه واهتمامه بالتواصل المباشر مع أبناء المجتمع، الأمر الذي يرسخ مكانته كقائد قريب من شعبه ومحبوب لدى الجميع.

من جولات عفوية في مراكز التسوق إلى التقاط صور سيلفي مع السكان، يؤكد سموه —المعروف بلقب "زعيم الشعب"—دائمًا تواضعه وبساطته التي لا تمر دون أن يلاحظها أحد.

ويُعرف عن سموه أنه يعمل حتى 18 ساعة يوميًا، وأن إجازته السنوية لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا غالبًا، ومع ذلك يجد دائمًا وقتًا للتواصل مع الناس رغم جدول أعماله المزدحم.

فيما يلي خمسة مواقف بارزة تبرز مدى قربه من أبناء المجتمع:

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