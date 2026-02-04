محمد بن زايد في يوم البيئة الوطني: "الاستدامة إرثٌ نؤمنه لأجيالنا

بمناسبة يوم البيئة الوطني (4 فبراير 2026)، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسالة أكد فيها على "المسؤولية المشتركة للمضي قدماً في جهود الاستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "تقديراً للدور الهام الذي قام به الأفراد في حماية البيئة عبر تاريخ أمتنا، تلتزم دولة الإمارات بتمكين المجتمعات للمساهمة في دعم عالم أكثر خضرة وصحة للجميع".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الدولة حققت أهدافاً استثنائية في مجال الاستدامة، تضمنت ما يلي:

تصل القدرة الحالية المركبة للطاقة المتجددة إلى 7.7 جيجاوات ، مع استهداف الوصول إلى 14.8 مليون طن بحلول عام 2031.

خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 100% .

ارتفاع مؤشر الصيد المستدام بنسبة 23% .

العمل على خفض استهلاك الطاقة بنسبة 43% واستهلاك المياه بنسبة 50% بحلول عام 2050.

كما شملت أبرز المشاريع الرائدة التي نفذتها الدولة: