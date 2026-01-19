محمد بن زايد في الهند.. تعزيز لمسيرة الشراكة الاستراتيجية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الهند في زيارة دولة يوم الاثنين الموافق 19 يناير، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ورحب مودي بزعيم الأمة في قاعدة "بالام" الجوية في نيودلهي، حيث شوهد الاثنان وهما يتبادلان التحية بحرارة، بينما وقف الحراس بجانب السجادة الحمراء التي فُرشت لاستقبال سموه. وقد رافق رئيس الوزراء الهندي عدد من كبار المسؤولين.