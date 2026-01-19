محمد بن زايد في الهند.. تعزيز لمسيرة الشراكة الاستراتيجية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الهند في زيارة دولة يوم الاثنين الموافق 19 يناير، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ورحب مودي بزعيم الأمة في قاعدة "بالام" الجوية في نيودلهي، حيث شوهد الاثنان وهما يتبادلان التحية بحرارة، بينما وقف الحراس بجانب السجادة الحمراء التي فُرشت لاستقبال سموه. وقد رافق رئيس الوزراء الهندي عدد من كبار المسؤولين.
وأثناء مشاركته لصور اللقاء، والتي تضمنت لقطة للاثنين وهما جالسان داخل سيارة، قال مودي إن صاحب السمو زيارة رئيس الدولة "تجسد الأهمية التي يوليها لروابط الصداقة القوية بين الهند ودولة الإمارات".
وأضاف الزعيم الهندي: "أتطلع إلى مناقشاتنا".
ويرافق رئيس دولة الإمارات في هذه الزيارة حالياً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.