محمد بن زايد في المجر... الاحتفال بـ 35 عاماً من الشراكة الدبلوماسية

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورئيس المجر "تاماس سوليوك"، في بودابست، محادثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والمجر في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد والطاقة المتجددة والتجارة والاستثمار والثقافة.

وجرت المحادثات في مبنى البرلمان المجري، حيث رحب الرئيس تاماس سوليوك بسموه خلال زيارته الرسمية إلى المجر.

وأعرب الرئيس المجري عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع سبل التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.