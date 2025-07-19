محمد بن زايد في المجر... الاحتفال بـ 35 عاماً من الشراكة الدبلوماسية

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورئيس المجر "تاماس سوليوك"، في بودابست، محادثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والمجر في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد والطاقة المتجددة والتجارة والاستثمار والثقافة.
وجرت المحادثات في مبنى البرلمان المجري، حيث رحب الرئيس تاماس سوليوك بسموه خلال زيارته الرسمية إلى المجر.
وأعرب الرئيس المجري عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع سبل التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد صاخب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والمجر تربطهما علاقات صداقة وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالتقدم. وأشار إلى أن هذه العلاقات الثنائية المتنامية تهدف إلى دعم تطلعات البلدين وشعبيهما نحو التنمية والازدهار.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات بين الإمارات والمجر واستكشاف فرص جديدة للتعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجموعة من القطاعات.
في منشور على موقع X، قال صاحب السموالشيخ محمد بن زايد إنه ناقش مع الرئيس المجري ورئيس الوزراء فيكتور أوربان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات التنموية والثقافية. وجاء في منشوره: "مع احتفالنا هذا العام بمرور 35 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، نؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما".
سجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن سعادته بزيارة المجر، مشيدًا بالتقدم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين. وأكد حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للبلدين، متمنيًا للمجر وقيادتها وشعبها دوام الرخاء والنجاح.
كما تبادل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات ورئيس المجر الهدايا الرمزية التي تعكس الثقافة والتراث الغني الذي يجمع بلديهما.
حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين المجريين.
[مع مدخلات من WAM]