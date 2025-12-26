محمد بن زايد في إسلام آباد.. استقبال حافل وتأكيد على عمق الروابط الإماراتية الباكستانية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم إلى العاصمة إسلام آباد في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية. وكان في استقباله لدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية، محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ومع دخول طائرة سموه الأجواء الباكستانية، رافقها تشكيل من الطائرات الحربية في لفتة ترحيبية وتقديرية للزيارة.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية فور وصوله؛ حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وأُطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيباً بالزيارة، واصطفت حرس الشرف لتحية سموه. وقدمت الفرق العسكرية والتقليدية عروضاً احتفالية، بينما اصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين على طول الطريق.

ويضم الوفد المرافق لسموه كلاً من: الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار رئيس الدولة؛ والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار شؤون المدينة بوزارة شؤون الرئاسة؛ وسالم محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى باكستان؛ بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.