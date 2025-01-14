"محمد بن زايد سات": الإمارات تحلق في الفضاء بتكنولوجيا وطنية
ها هي الإمارات العربية المتحدة تعود إلى الفضاء اليوم، 14 يناير، لتُطلق أقمارها الصناعية الأكثر تقدماً على الإطلاق: القمر الصناعي "MBZ-Sat" (محمد بن زايد سات).
وسينطلق المسبار على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" في تمام الساعة 10:49 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، مع قمر صناعي صغير من صنع الطلاب (إتش سي تي سات 1) "HCT-SAT1".
ويعد القمر الصناعي "محمد بن زايد سات"، أحد مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء، القمر الصناعي الحادي عشر لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يدور حول الأرض، لكنه ليس كأي قمر صناعي آخر. ومن المتوقع أن يضع معياراً جديداً في مراقبة الكوكب بفضل كل البيانات والصور التي يمكنه التقاطها وإرسالها إلى قاعدته الرئيسية في دبي.
إليك ما يميزه وكيف يمكنه أن يحدث فرقاً:
إنه أعجوبة تكنولوجية
يزن القمر الصناعي (محمد بن زايد سات) "MBZ-SAT" نحو 800 كيلوغرام، وهو مزود بتكنولوجيا متطورة، بدءاً من قدرات التصوير عالية الدقة إلى العمليات الآلية ونقل البيانات بسرعة عالية.
يحتوي على نظام آلي كامل لتوليد الصور على مدار الساعة، حيث ينتج أكثر من 10 أضعاف الصور التي ينتجها مركز محمد بن راشد للفضاء حالياً.
يمكنه إنشاء صور تظهر التفاصيل ضمن مساحة أقل من 1 متر مربع، ممّا يسمح بمراقبة أكثر دقّة للأرض.
يمكن مشاركة البيانات الملتقطة ونقلها بشكل فوري تقريباً - بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف السرعة الحالية.
يمكن أن يساعد في معالجة الكوارث وتحسين الحياة
بفضل الصور التي يمكنه بثها، يعمل القمر الصناعي (محمد بن زايد سات) "MBZ-SAT" كأداة قوية في التعامل مع الكوارث الطبيعية أو تخطيط المدن والبنية الأساسية. وبصورة أساسية، يمكنه المساعدة في تحسين الحياة. وفيما يلي بعض الأغراض التي يمكنه تحقيقها:
بحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن حل تصوير (محمد بن زايد سات) "MBZ-SAT" يمكن أن يساعد في "قياس شدة الكارثة، والمساعدة في التخطيط لجهود الإغاثة، والمساعدة في جهود إعادة البناء".
من خلال موقعه في المدار، سيكون قادراً على مسح سطح الأرض وتتبع التغيرات على الأرض وفي الغلاف الجوي - من الغطاء الحرجي إلى التلوث.
يمكنه المساعدة في مراقبة النمو الحضري، وتحليل أنماط المرور، وتشكيل إدارة البنية التحتية.
تم تصنيعه بفخر من قبل الإماراتيين
يعتبر القمر الصناعي (محمد بن زايد سات) "MBZ-Sat" ثاني قمر صناعي يتم تطويره على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين بالكامل في مركز محمد بن راشد للفضاء.
وقال مركز الفضاء: "هذا يجسد التزام الدولة بتسخير تقنيات الفضاء المتقدمة لدفع عجلة التنمية المستدامة والتعاون العالمي".
إنه يفتح الفرص الاقتصادية
ويعزّز هذا المشروع الرائد شراكات دولة الإمارات العربية المتحدة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الفضاء.
ومنذ تطويره وحتى تشغيله، ساهم القمر الصناعي (محمد بن زايد سات) "MBZ-Sat" في خلق فرص العمل، وتعزيز التعاون مع وكالات الفضاء الدولية، كما ساهم في نمو قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قطاع الفضاء المزدهر في الإمارات العربية المتحدة
يساهم إطلاق القمر الصناعي (محمد بن زايد سات) "MBZ-Sat"، الذي سمي على اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في تسليط الضوء على قطاع الفضاء المزدهر في الدولة.
وفيما يلي شرح يجيب على بعض الأسئلة الشائعة حول قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينه وإنجازاته:
كم عدد الأقمار الصناعية التي تملكها الإمارات؟
تملك الدولة حالياً 10 أقمار صناعية تدور حول الأرض لخدمة أغراض مختلفة. وبصرف النظر عن القمر الصناعي (محمد بن زايد سات) "MBZ-Sat"، يجري تصنيع ما لا يقل عن سبعة أقمار صناعية أخرى "لتقديم مجموعة واسعة من الفوائد للأرض والبشرية"، وفقاً لوكالة الإمارات للفضاء.
ما هو أول قمر صناعي تم تصنيعه في الإمارات؟
أول قمر صناعي إماراتي تم بناؤه بالكامل في الدولة هو "خليفة سات".
تم إطلاق "خليفة سات" في عام 2018، وتم تصنيعه على يد فريق مكون من 70 مهندساً إماراتياً من مركز محمد بن راشد للفضاء.
بالإضافة إلى خدمة المجتمع العلمي، التقطت المركبة الفضائية بعض الصور المذهلة للأرض، بما في ذلك المعالم البارزة في دبي. كما جمعت بعض الخرائط التفصيلية المذهلة لدبي وأبوظبي، وسجلت عملية بناء متحف المستقبل ومطار زايد الدولي.
ما هو قانون الفضاء الجديد في الإمارات؟
ونظراً للنمو السريع لقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد توصلت الدولة إلى قانون شامل يهدف إلى "إنشاء بيئة تنظيمية لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة"، حسبما ذكرت الحكومة.
ومن بين أحكام هذا القانون بند واضح بشأن الترخيص والملكية: "لا يجوز لأي شخص امتلاك جسم فضائي أو ممارسة أنشطة فضائية أو المشاركة فيها أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت فضائية ذات صلة إلا بعد الحصول على ترخيص من وكالة الإمارات للفضاء. ويغطي القانون دور وكالة الإمارات للفضاء باعتبارها الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم قطاع الفضاء".
ما هو اقتصاد الفضاء في الإمارات؟
لم تعد أنشطة الفضاء في الدولة مقتصرة على المبادرات الحكومية، إذ تعمل وكالة الإمارات للفضاء على دعم الشركات الناشئة، والصغيرة، والمتوسطة في القطاع من خلال برنامجها "مناطق الفضاء الاقتصادية".
وبموجب هذه المبادرة، أنشأت الحكومة "حزم تحفيز"، وحوافز، و"مناطق فضاء اقتصادية" كجزء من بيئة أعمال متكاملة. وهنا، تُتاح الفرصة للمنظمات للعمل مع مراكز الفضاء في البلاد وحتى تأمين المنح والتمويل.