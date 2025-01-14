"محمد بن زايد سات": الإمارات تحلق في الفضاء بتكنولوجيا وطنية

ويعد القمر الصناعي "محمد بن زايد سات"، أحد مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء، القمر الصناعي الحادي عشر لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يدور حول الأرض، لكنه ليس كأي قمر صناعي آخر. ومن المتوقع أن يضع معياراً جديداً في مراقبة الكوكب بفضل كل البيانات والصور التي يمكنه التقاطها وإرسالها إلى قاعدته الرئيسية في دبي.