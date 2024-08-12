محمد بن زايد: الشباب مفتاح مستقبل أفضل للإمارات والعالم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة رسالة ملهمة للشباب بمناسبة اليوم الدولي للشباب، معرباً عن ثقته في قدرتهم على خلق غد أفضل.

وقال سموه في تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم الدولي للشباب مناسبة نحتفي خلالها بالدور المهم للشباب في بناء مستقبل أفضل لبلدنا والعالم".

وأضاف سموه "يؤدي الشباب بطموحهم وعزيمتهم دوراً محورياً في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع، ودولة الإمارات ماضية في الاستثمار في الشباب وتمكينهم لدفع عجلة النمو في بلدنا".

وفي اليوم الدولي للشباب ، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة جديدة لمساعدة شبابها على تحمل مسؤوليات إضافية وتحقيق تطلعاتهم، حيث أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تشكيل مجلس الشباب للمواهب الحكومية في الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب.