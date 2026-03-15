محمد بن زايد: الاستثمار في أطفالنا هو الضمان الأسمى لمستقبل الوطن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أطفال الإمارات بمناسبة "يوم الطفل الإماراتي"، مؤكداً على أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة لهم.
وقال سموه: «في "يوم الطفل الإماراتي" وفي "عام الأسرة"، نؤكد أن توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الأطفال في دولة الإمارات، وغرس حب الوطن والتضحية من أجله في عقولهم وقلوبهم، يمثل أولوية قصوى وأسمى هدف، واستثماراً حيوياً في مستقبل الأمة».
أضاف سموه أن الإمارات، رغم التحديات المحيطة، ستواصل تربية وتنشئة أبنائها على قيم الإنسانية والخير والتعايش التي قامت عليها الدولة.
أشار رئيس الدولة إلى أن هذا النهج ينبع من الإيمان بأنه المسار الذي «يحمي مستقبل الأجيال القادمة ويضمن التقدم والاستقرار للجميع».