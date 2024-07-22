الإمارات
محمد بن زايد: الأمن والتسامح أساس مجتمع الإمارات
رئيس الدولة:تعيش أكثر من 200 جنسية جنباً إلى جنب في الإمارات وكلها تساهم في التنمية المستمرة لدولتنا
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المقيمين في جميع أنحاء الدولة إلى الحفاظ على الأمن والسلامة من خلال منشور له على منصة X يوم الأحد.
وأشاد سموه بالتنوع السكاني في الإمارات، وشجع على تطبيق مبادئ السلام والتسامح داخل المجتمع. وقال: "تعيش أكثر من 200 جنسية جنباً إلى جنب في دولة الإمارات، وكلها تساهم في التنمية المستمرة لدولتنا."
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة : "إن الأمن والأمان هما أساس مجتمعنا، ونحن نشجع كل من يعتبر الإمارات موطناً له على التمسك بمبادئ التعايش السلمي والتفاهم".
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مجتمعاً متنوعاً من المقيمين الذين يأتون من مختلف البلدان، ويبحثون عن حياة وفرص أفضل في الإمارات، ويعتبرها الكثيرون "وطنهم الثاني".