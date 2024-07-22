محمد بن زايد: الأمن والتسامح أساس مجتمع الإمارات

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المقيمين في جميع أنحاء الدولة إلى الحفاظ على الأمن والسلامة من خلال منشور له على منصة X يوم الأحد.

وأشاد سموه بالتنوع السكاني في الإمارات، وشجع على تطبيق مبادئ السلام والتسامح داخل المجتمع. وقال: "تعيش أكثر من 200 جنسية جنباً إلى جنب في دولة الإمارات، وكلها تساهم في التنمية المستمرة لدولتنا."

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة : "إن الأمن والأمان هما أساس مجتمعنا، ونحن نشجع كل من يعتبر الإمارات موطناً له على التمسك بمبادئ التعايش السلمي والتفاهم".