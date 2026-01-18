محمد بن زايد: استثمارنا في الأسرة طريقنا نحو التنمية المستدامة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التزامه بـ "تعزيز الروابط الأسرية والقيم المشتركة" في عام 2026، الذي تم تحديده عامًا للأسرة.

وقال إن الإمارات "عازمة على مواصلة الاستثمار في الجهود لتحقيق تقدم وتنمية مستدامين لجميع من يعتبرون الدولة وطنًا لهم". وأضاف أن الدولة ستعمل بالشراكة مع الأسر والمجتمع الأوسع.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

فريق عمل وطني

في أواخر عام 2025، وجه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات بتخصيص عام 2026 ليكون 'عام الأسرة'. وتهدف هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على أدوار الأسر في غرس قيم التعاون والوئام ونقلها إلى الأجيال القادمة.

بالتزامن مع الإعلان، تم تشكيل فريق عمل وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية للتركيز على ثلاثة جوانب لنمو الأسرة: