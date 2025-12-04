محمد بن زايد..لفتة إنسانية دافئة خلال مسيرة الاتحاد السنوية

أثناء انتظار وصول ترامب، شوهد الشيخ محمد وهو يتوجه إلى الفتاة الصغيرة ويتفاعل معها. في لحظة ما، شوهد وهو يضع ذراعه حولها وهي تبتسم ويضع قبلة على جبينها، مما كسب قلوب الناس عبر الإنترنت لتواضعه ولطفه.