محمد بن زايد..لفتة إنسانية دافئة خلال مسيرة الاتحاد السنوية

يُشاد دوما بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لما يُبديه من لمسات إنسانية صادقة تجاه المواطنين والمقيمين، تجعل الآخرين يشعرون بالتقدير والاهتمام.
في يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر، وأثناء إقامة «مسيرة الاتحاد» التي جاءت بعد عطلة «عيد الاتحاد» الطويلة احتفالًا باليوم الوطني لدولة الإمارات، حضر سموه وعدد من كبار الشخصيات هذا الاحتفال السنوي.
استمرت المسيرة قرابة ساعة ونصف، وقدّمت خلالها فرق إماراتية تقليدية متعددة عروضًا شملت «العيالة» و«العازي» و«الندبة»، إلى جانب عروض الخيل والجمال.
وفي أثناء الاحتفال، انتشر على الإنترنت مقطع صغير على نطاق واسع، يظهر فيه رئيس الدولة وهو يلوّح بحرارة لسيدتين من الفارسات أثناء أدائهما التحية لسموه. شاهد المقطع أدناه:
في الفيديو، يمكن رؤية الفارستين وهما تمرّان ضمن موكب مهيب، مبتسمتين على نطاق واسع بينما تؤديان التحية لسموه بالتلويح لهما.
وفي وقت سابق من الحفل، حيّا الرئيسُ المشاركين وأعرب عن سعادته بهذا التعبير الصادق عن الوحدة الوطنية. وأكد أن دولة الإمارات تستمد قوتها من شعبها، المترابط بولاء مشترك، والمدفوع برسالة واحدة هي خدمة الوطن ورفع رايته.
وليس هذا هو الموقف الأول الذي يلقى فيه الرئيس التقدير لمثل هذه اللفتات الإنسانية. ففي وقت سابق من هذا العام، انتشر مقطع آخر يُظهر محبته الأبوية تجاه طفلة صغيرة.
أثناء انتظار وصول ترامب، شوهد الشيخ محمد وهو يتوجه إلى الفتاة الصغيرة ويتفاعل معها. في لحظة ما، شوهد وهو يضع ذراعه حولها وهي تبتسم ويضع قبلة على جبينها، مما كسب قلوب الناس عبر الإنترنت لتواضعه ولطفه.
