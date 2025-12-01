"محمد بن زايد"..القيم والهوية واللغة العربية هي أسس مستقبل الإمارات

وفي خطابه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، أكد سموه على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية لدولة الإمارات وقيمها واللغة العربية. وأشار إلى أن صون هذه المبادئ هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع والمؤسسات الرئيسية، ولا سيما تلك التي تركز على التعليم والثقافة والتنمية الاجتماعية.