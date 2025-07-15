"محمد بن راشد.. 76 عاماً من الحكمة والإنسانية تمشي بين الناس

في ذكرى ميلاده السادس والسبعين، يحتفي المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نموذج القيادة المتواضعة والرحيمة.

على مدى عقود، قاد سموه إمارة دبي بإيمان راسخ وعاطفة صادقة، مجسداً مبادئ الثقافة الإماراتية الأصيلة، ومؤكداً في كل خطوة أنه قائد قريب من الناس، يعلي من شأن التواضع والكرم، ويُولي الأسرة أهمية بالغة في حياته. وهذه خمسة مواقف خالدة تُظهر جانبه الإنساني، وتُبرز ملامح قيادته المُلهِمة التي لامست القلوب وذهبت إلى ما هو أبعد من المكاتب الرسمية ومشاريع البنية التحتية.

1. جولة مفاجئة في دبي قبل عيد ميلاده

بعيدًا عن الصور النمطية للاحتفالات المترفة التي قد يقيمها الملوك والقادة بمناسبة أعياد ميلادهم، فضّل صاحب السمو الشيخ محمد أن يُمضي يومًا بسيطًا بين الناس قبل عيد ميلاده بعامَين، حيث تنقل في شوارع دبي مستخدمًا المترو، وتناول الطعام في مطاعم محلية شعبية، ما فاجأ الجمهور وأثار إعجابهم الكبير.

وقد وثّقت عدسات الهواتف هذه الجولة العفوية، حيث ظهر سموه وهو يتفاعل بلطف مع الركاب وموظفي المترو وزوار المطاعم، في لحظات اختلطت فيها مشاعر الفخر بالتواضع، وأثبت أن قرب القائد من شعبه لا يحتاج إلى مراسم أو بروتوكول.

2. قطيع خيول لطفلة عراقية حزنت على وفاة حصانها

لا تخفى على أحد محبة صاحب السموالشيخ محمد بن راشد للخيول العربية الأصيلة، وهي عشق متجذّر في شخصيته وتاريخه. إلا أن هذا الحب تخطى حدود الرياضة ووصل إلى فعل إنساني مؤثر، حينما شاهد مقطع فيديو لطفلة عراقية تبلغ من العمر 8 سنوات، تبكي بحرقة على وفاة حصانها الوحيد، والذي كانت ترعاه رغم نصائح الأطباء لها بالابتعاد.

لم يتم تجاهل مشاعر الطفلة، بل لامست قلب صاحب السموالشيخ محمد، فأمر فوراً بإهدائها قطيعاً من الخيول، وببناء مركز تدريب خاص بها. وكانت المبادرة بمثابة رسالة أمل، وتجسيد حقيقي للتعاطف الأبوي مع معاناة الأطفال.