محمد بن راشد: 1.7 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، واصلت مسيرتها لتصبح دولة تجارية كبرى وشريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم وبوابة لتسهيل تدفقات التجارة حول العالم.
في منشور على X، قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "اطلعتُ اليوم على بيانات تجارتنا الخارجية غير النفطية للنصف الأول من عام 2025. في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، حققنا أكثر من 1.7 تريليون درهم، بنمو قياسي بلغ 24% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، الذي كان بحد ذاته عامًا استثنائيًا لاقتصادنا الوطني. لقد سجلنا ضعف ما حققناه في النصف الأول من عام 2021، وواصلنا الطفرة غير المسبوقة في تجارتنا بمعدلات نمو تاريخية بلغت 59.5% و37.8% مقارنةً بالنصف الأول من عامي 2022 و2023 على التوالي".
في سبتمبر 2021، أطلقنا برنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم. ولا تزال تجارتنا الخارجية غير النفطية تستفيد من هذا البرنامج، حيث أبرمنا بموجبه 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها حيز النفاذ. وهذا يعني أننا نستطيع توفير وصول جمركي حر إلى أسواق تضم ما يقرب من 3 مليارات مستهلك.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، التي ارتفعت مساهمتها في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية إلى 21.4% لأول مرة في تاريخ الدولة، مقارنة بـ18.4% في النصف الأول من عام 2024.
أظهرت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها التصاعدي، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (ما يعادل 470.3 مليار دولار)، بنمو 24% على أساس سنوي، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ونمو نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024.
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة، مسجلةً زيادةً بنسبة 37.8% و59.5% في النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2023 و2022 على التوالي. ويمثل ناتج التجارة ضعف الرقم المُحقق في النصف الأول من عام 2021، وأكثر من ضعف الرقم المُسجل في النصف الأول من عام 2019.
بلغت صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة غير النفطية 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بمعدل نمو يتجاوز 44.7% - لأول مرة في تاريخ الدولة - بالإضافة إلى معدل نمو قدره 80% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ويمثل هذا المستوى أكثر من ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف مستوى عام 2021، وأكبر بثلاث مرات من عامي 2020 و2019. وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
حققت الصادرات غير النفطية أفضل أداء في التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ساهمت بنسبة 21.4% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة. وهذه النسبة أعلى من مساهمتها في النصف الأول من عامي 2024 و2023، حيث بلغت 18.4% و16.4% على التوالي.
كانت سويسرا أهم وجهات صادرات الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025، تلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونغ كونغ الصينية رابعاً. وسجلت تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة لصادرات الإمارات.
من بين أكبر 10 دول متلقية لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت قيمة صادرات شركاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) 85.02 مليار درهم إماراتي، بنمو قدره 62.8%، مستحوذين على حصة 23% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية. استحوذت الهند على ما قيمته 51.45 مليار درهم إماراتي، بنمو قدره 97.6% مقارنةً بعام 2024 للفترة نفسها، تلتها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم إماراتي، بنمو قدره 24.1%. وقد زادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت معها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) حيز التنفيذ بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنةً بالصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021، وتجاوزت أربعة أضعاف صادرات عام 2019.
كما واصلت قيمة إعادة التصدير مسارها التصاعدي، لتصل إلى 389 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو نسبته 14% و15.8% و25.4%، مقارنةً بالفترات نفسها من أعوام 2024 و2023 و2022 على التوالي. وسجلت إعادة تصدير أكبر 10 دول شريكة نموًا بنسبة 16.5%، بينما سجلت إعادة تصدير بقية دول العالم نموًا بنسبة 12% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.
وبلغت واردات الإمارات من السلع غير النفطية 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو 22.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفعت واردات الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8% ومع بقية دول العالم بنسبة 24.3%.
واصلت تجارة الإمارات غير النفطية مع أكبر 10 شركاء تجاريين لها حول العالم مسارها التصاعدي في النصف الأول من عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 25.5%، وزيادة بنسبة 23.6% مع بقية الدول. وزادت التجارة مع الهند بنسبة 33.9%، والصين بنسبة 15.6%، وسويسرا بنسبة 120%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 21.3%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
كما شهدت التجارة مع تركيا نموًا بنسبة 41.4%، بينما شهدت تجارة الإمارات غير النفطية مع الولايات المتحدة الأمريكية نموًا بنسبة 29%، لتحتل المرتبة السادسة بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم. كما دخلت فرنسا قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة في النصف الأول من عام 2025.