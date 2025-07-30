محمد بن راشد: 1.7 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات

في منشور على X، قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "اطلعتُ اليوم على بيانات تجارتنا الخارجية غير النفطية للنصف الأول من عام 2025. في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، حققنا أكثر من 1.7 تريليون درهم، بنمو قياسي بلغ 24% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، الذي كان بحد ذاته عامًا استثنائيًا لاقتصادنا الوطني. لقد سجلنا ضعف ما حققناه في النصف الأول من عام 2021، وواصلنا الطفرة غير المسبوقة في تجارتنا بمعدلات نمو تاريخية بلغت 59.5% و37.8% مقارنةً بالنصف الأول من عامي 2022 و2023 على التوالي".