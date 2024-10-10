محمد بن راشد يوجه بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لـ 250 ألف لبناني وسط توترات إقليمية
سيتم تسليم مساعدات غذائية عاجلة لـ 250 ألف لبناني من خلال مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسيتم توزيعها على المحتاجين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وتأتي هذه المبادرة بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للسلطات بمساعدة الشعب اللبناني الذي يواجه ظروفاً إنسانية صعبة بسبب التوترات الإقليمية المستمرة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت الإمارات حملة إغاثية بتوجيهات من رئيس الدولة لدعم الشعب اللبناني تحت شعار "الإمارات تقف مع لبنان"، وتستمر الحملة حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمشاركة المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.
كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار للاجئين اللبنانيين النازحين في سوريا.
وتعهدت الإمارات بإرسال ست رحلات مساعدات إنسانية أخرى إلى الشعب اللبناني بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وتأتي المساعدات الجديدة إضافة إلى حزمة الإغاثة التي تعهدت بها الدولة بقيمة 100 مليون دولار.