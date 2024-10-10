عائلات لبنانية نازحة تجلس بجوار ملاجئها المؤقتة على شاطئ البحر في غرب بيروت، لبنان، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. تصوير: رويترز

الإمارات محمد بن راشد يوجه بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لـ 250 ألف لبناني وسط توترات إقليمية أطلقت دولة الإمارات حملة إغاثية تحت شعار "الإمارات تقف مع لبنان"، وتستمر حتى 21 أكتوبر