محمد بن راشد يتوسط الفائزين في تحدي القراءة العربي الثامن
محمد بن راشد يتوسط الفائزين في تحدي القراءة العربي الثامن
الإمارات

محمد بن راشد يهنئ الفائزين في تحدي القراءة العربي الثامن

نائب رئيس الدولة: سر تقدم الأمم ونموالمجتمعات يكمن في عمق ثقافتها ومعرفتها

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين في تحدي القراءة العربي الثامن بقيادة أحمد فيصل علي بطل الإمارات في تحدي القراءة العربي، وسليمان خميس آل خادم الذي حصل على المركز الأول عن فئة أصحاب الهمم.

ويعد تحدي القراءة العربي أكبر تحدي قراءة من نوعه في العالم، وشهدت النسخة الثامنة مشاركة 28.8 مليون طالب من 50 دولة.

نائب رئيس الدولة يهنىء أحد الفائزين
نائب رئيس الدولة يهنىء أحد الفائزين

وقال صاحب السمو الشيخ محمد في تصريح له: «إن دعمنا المستمر لمبادرات القراءة ينبع من إيماننا بأن أول رسالة نزلت علينا من السماء كانت كلمة اقرأ.. وأن سر تقدم الأمم ونموالمجتمعات يكمن في عمق ثقافتها ومعرفتها".

محمد بن راشد يهنىء سليمان خميس آل خادم
محمد بن راشد يهنىء سليمان خميس آل خادم

وعاماً بعد عام، يجذب تحدي القراءة العربي المزيد من الطلاب. وشهدت النسخة الأولى عام 2015 مشاركة 3.6 مليون طالب من 19 دولة، فيما استقطبت النسخة السابعة عام 2023 24.8 مليون طالب من 46 دولة.

وهنأ سموه المتأهلين الذين وصلوا إلى المستوى الوطني للتحدي، مشيداً بمثابرتهم وحثهم على مواصلة القراءة.

محمد بن راشد يهنىء أحد المتسابقين
محمد بن راشد يهنىء أحد المتسابقين

كما أعرب عن تهانيه لأولياء أمورهم ومعلميهم الذين لعبوا دوراً رئيسياً في تشجيع الطلاب على أن يكونوا جزءاً من أكبر حركة قراءة باللغة العربية في العالم.

نائب رئيس الدولة يصافح إحدى الفائزات
نائب رئيس الدولة يصافح إحدى الفائزات
محمد بن راشد يصافح إحدى الفائزات
محمد بن راشد يصافح إحدى الفائزات
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com