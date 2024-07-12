محمد بن راشد يهنئ الفائزين في تحدي القراءة العربي الثامن

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين في تحدي القراءة العربي الثامن بقيادة أحمد فيصل علي بطل الإمارات في تحدي القراءة العربي، وسليمان خميس آل خادم الذي حصل على المركز الأول عن فئة أصحاب الهمم.