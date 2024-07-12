محمد بن راشد يهنئ الفائزين في تحدي القراءة العربي الثامن
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين في تحدي القراءة العربي الثامن بقيادة أحمد فيصل علي بطل الإمارات في تحدي القراءة العربي، وسليمان خميس آل خادم الذي حصل على المركز الأول عن فئة أصحاب الهمم.
ويعد تحدي القراءة العربي أكبر تحدي قراءة من نوعه في العالم، وشهدت النسخة الثامنة مشاركة 28.8 مليون طالب من 50 دولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد في تصريح له: «إن دعمنا المستمر لمبادرات القراءة ينبع من إيماننا بأن أول رسالة نزلت علينا من السماء كانت كلمة اقرأ.. وأن سر تقدم الأمم ونموالمجتمعات يكمن في عمق ثقافتها ومعرفتها".
وعاماً بعد عام، يجذب تحدي القراءة العربي المزيد من الطلاب. وشهدت النسخة الأولى عام 2015 مشاركة 3.6 مليون طالب من 19 دولة، فيما استقطبت النسخة السابعة عام 2023 24.8 مليون طالب من 46 دولة.
وهنأ سموه المتأهلين الذين وصلوا إلى المستوى الوطني للتحدي، مشيداً بمثابرتهم وحثهم على مواصلة القراءة.
كما أعرب عن تهانيه لأولياء أمورهم ومعلميهم الذين لعبوا دوراً رئيسياً في تشجيع الطلاب على أن يكونوا جزءاً من أكبر حركة قراءة باللغة العربية في العالم.