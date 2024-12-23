محمد بن راشد يهنئ البروفيسور عمر ياغي بفوزه بجائزة نوابغ العرب في العلوم الطبيعية
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الاثنين فوز البروفيسور عمر ياغي من الأردن بجائزة نوابغ العرب لهذا العام في مجال العلوم الطبيعية.
وتم تكريم ياغي، أستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، لمساهماته الاستثنائية في مجال الكيمياء.
وقال صاجب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على موقع إكسبرس: "نبارك له هذا الإنجاز العلمي، ونؤكد أن منطقتنا غنية بالعقول القادرة على صنع إضافات حقيقية للمعرفة البشرية في العديد من المجالات ".
وأضاف المنشور "حيث أسهمت ابتكاراته في تطوير تطبيقات رائدة لمواجهة تحديات الطاقة،والمياه، والبيئة."
ساهمت أبحاث وابتكارات ياغي بشكل كبير في تطوير المواد المتقدمة مثل الأطر المعدنية العضوية (MOFs) والأطر العضوية التساهمية (COFs).
وتتميز هذه المواد بتطبيقاتها الواسعة النطاق، بما في ذلك التقاط الكربون، وإنتاج الطاقة النظيفة، واستخراج المياه من الهواء، والتحفيز الكيميائي، مما يجعلها ضرورية في معالجة التحديات البيئية العالمية.
ونشر ياغي أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250,000 استشهاد علمي "مما يعكس تأثيره العميق على علم المواد وتطوير حلول مستدامة لمستقبل أفضل".
جائزة "نوابغ العرب" التي أطلقت العام الماضي، أطلقتها الجهات المعنية للاحتفاء بالإنسان العربي وتقديره في مجتمعه وبين أسرته، وتعزيز ثقته بإمكاناته وقدراته.
وقد فاز ضياء العزاوي بجائزة نوابغ العرب لهذا العام في مجال الأدب والفنون، بينما ذهبت جائزة الهندسة إلى الأستاذ الدكتور أسامة الخطيب، أستاذ علوم الكمبيوتر ومدير مختبر الروبوتات.