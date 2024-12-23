محمد بن راشد يهنئ البروفيسور عمر ياغي بفوزه بجائزة نوابغ العرب في العلوم الطبيعية

وقال صاجب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على موقع إكسبرس: "نبارك له هذا الإنجاز العلمي، ونؤكد أن منطقتنا غنية بالعقول القادرة على صنع إضافات حقيقية للمعرفة البشرية في العديد من المجالات ".