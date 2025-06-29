محمد بن راشد يهنئ أوائل الثانوية: فخر الإمارات ومستقبلها المشرق بأيديكم

هنأ صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم 29 يونيو/حزيران، الطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية على مستوى الدولة، مشيدا بجهودهم وتفوقهم الدراسي.

وقال سموه في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "نهنئ أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة على تفوقهم"، مشيرا إلى الطلبة المتميزين موزة، ومهند، ومهرة، وعبدالله، وحبيبة، وروضة، وعبدالله، وحميد.

"إنهم يستحقون أن نذكر أسمائهم... لأننا فخورون بهم"، كتب حاكم دبي.

كما قدم سموه التهنئة لجميع خريجي الثانوية العامة في جميع أنحاء الإمارات، وأشاد بأسرهم وخاصة أولياء الأمور على دعمهم وتشجيعهم المتواصل.

ووجه سموه، للطلاب كلمات تفاؤل وأمل: "مستقبل مشرق بانتظاركم إن شاء الله في وطن عزيز يحب أبنائه ويسعد بنجاحهم.. وطن يرسم مستقبله أخي محمد بن زايد آل نهيان ليكون البيئة الأفضل لكم وللأجيال القادمة".

وفي رسالته، أعرب سموه عن امتنانه أيضاً لأولئك الذين كرسوا جهودهم لتشكيل عقول الشباب، مع ذكر خاص لسمو الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد لقيادتهما في مجلس التعليم.

وشكر جميع المعلمين والإداريين والعاملين في المجال التربوي على جهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.