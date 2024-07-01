محمد بن راشد يهنئ أوائل الثانوية العامة
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، طلاب المدارس الثانوية في الإمارات الذين تخرجوا في المرتبة الأولى على دفعتهم للعام الدراسي 2023 - 2024.
وأعرب سموه عبر منصة X عن تمنياته الطيبة للطلاب وأولياء أمورهم.
وحصل ثلاثة طلاب من المدارس الحكومية على المرتبة الأولى على صفوفهم، وتصدرت مريم عبيد راشد حمد علي الزعابي مسار النخبة في مدرسة أم المؤمنين في الفجيرة. وفي الوقت نفسه، تفوق عبدالله محمد مخيمر عارف مخيمر في المسار المتقدم في مدرسة رأس الخيمة. أمّا علياء حسن حسن درويش، فتفوقت كطالبة في المسار العام في مدرسة الحمحام الثانوية في رأس الخيمة على باقي الطلاب.
وتفوق كل من وليد خالد الأسعدي وورد عمر محمود طالبا المدارس الخاصة من أبوظبي، في صفوفهما الدراسية، وتصدر وليد المسار المتقدم في المدرسة الدولية الخاصة في أبوظبي بينما احتلت ورد المرتبة الأولى في المسار العام في مدارس التسامح في أبوظبي.
وتفوق مايد راشد خليفة عبيد الحمودي وندى سليمان محمد أحمد المازمي واليازية حمدان راشد عبدالله الشامسي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي : "نهنئ طاقمنا التعليمي على الاختتام الناجح لعامهم الدراسي".
وأكد سموه : "في مدارسنا نرى مستقبلنا، وفي طلابنا نرى كوادرنا الوطنية الجديدة، ومن ميدان التعليم ننطلق إلى ميادين التطوير"، كما تمنى سموه عطلة سعيدة للجميع، حيث ستحظى معظم المدارس في دولة الإمارات بعطلتها الصيفية لمدة شهرين اعتباراً من يوم الاثنين 8 يوليو.