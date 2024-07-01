محمد بن راشد يهنئ أوائل الثانوية العامة

وأعرب سموه عبر منصة X عن تمنياته الطيبة للطلاب وأولياء أمورهم.

وحصل ثلاثة طلاب من المدارس الحكومية على المرتبة الأولى على صفوفهم، وتصدرت مريم عبيد راشد حمد علي الزعابي مسار النخبة في مدرسة أم المؤمنين في الفجيرة. وفي الوقت نفسه، تفوق عبدالله محمد مخيمر عارف مخيمر في المسار المتقدم في مدرسة رأس الخيمة. أمّا علياء حسن حسن درويش، فتفوقت كطالبة في المسار العام في مدرسة الحمحام الثانوية في رأس الخيمة على باقي الطلاب.