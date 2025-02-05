محمد بن راشد ينعي وفاة الآغا خان: صديق حقيقي وزعيم عظيم

"لقد كان، قبل كل شيء، واحداً من أعظم فاعلي الخير في العالم، حيث كرس حياته للعمل على تخفيف اليأس الناجم عن الفقر وتعزيز التنمية البشرية، وبناء الجسور بين المجتمعات، والعمل بلا كلل من أجل قضية السلام".