محمد بن راشد ينعي وفاة الآغا خان: صديق حقيقي وزعيم عظيم
بالنسبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان "الآغا خان" أكثر من مجرد "زعيم عظيم لشعبه"، بل كان "صديقًا حقيقيًا" أيضاً.
وتوفي آغا خان، رجل الأعمال الخيرية المعروف والزعيم الروحي للمسلمين الإسماعيليين، يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاماً، تاركاً ملايين الأتباع في حالة حداد في جميع أنحاء العالم.
وبعد الإعلان عن وفاة الإمام يوم الأربعاء، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعازيه في منشور صادق على موقع X.
وقال إنه لم يكن قائداً عظيماً لشعبه فحسب، بل كان أيضاً صديقاً حقيقياً وفارساً أحب الخيول وفهمها بعمق.
"لقد كان، قبل كل شيء، واحداً من أعظم فاعلي الخير في العالم، حيث كرس حياته للعمل على تخفيف اليأس الناجم عن الفقر وتعزيز التنمية البشرية، وبناء الجسور بين المجتمعات، والعمل بلا كلل من أجل قضية السلام".
كان الآغا خان هو الإمام الوراثي التاسع والأربعين أو الزعيم الروحي للمسلمين الإسماعيليين البالغ عددهم 15 مليونًا في العالم.
بالإضافة إلى كونه مليونيراً - وربما مليارديراً - يمتلك خيولًا بطولية، أنفق آغا خان ملايين الدولارات لمساعدة الناس في أفقر مناطق العالم.
ووصفه صاحب السموالشيخ محمد بن راشد بأنه "أحد أعظم فاعلي الخير في العالم".
وقال إن الآغا خان كرس عمل حياته "لتخفيف اليأس الناجم عن الفقر وتعزيز التنمية البشرية وبناء الجسور بين المجتمعات والعمل بلا كلل من أجل قضية السلام".
تدعم شبكة الآغا خان للتنمية المجتمعات الضعيفة والمؤسسات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
"إذا سافرت إلى العالم النامي، فسوف ترى أن الفقر هو المحرك لليأس المأساوي، وهناك احتمال أن يتم اتخاذ أي وسيلة للخروج من هذا الوضع"، هذا ما قاله لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة نادرة في عام 2007.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تدور أنشطتها حول "التعليم والثقافة والفنون"، حسبما ذكرت على موقعها الإلكتروني. وقد أقامت شراكات مع العديد من المنظمات، بما في ذلك دبي العطاء، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وآرت دبي.
(بمدخلات من رويترز)