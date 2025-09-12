محمد بن راشد ينعي حسين خانصاحب أحد أبرز رواد النهضة الاقتصادية في الإمارات

كان خانصاحب رائدًا في مجال الإنشاءات، وساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للدولة خلال بدايات تطورها. كرّمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام ٢٠٢١، تقديرًا لأعماله الإنسانية، حيث قاد وساهم في العديد من المبادرات الخيرية محليًا ودوليًا.