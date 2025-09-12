محمد بن راشد ينعي حسين خانصاحب أحد أبرز رواد النهضة الاقتصادية في الإمارات

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تعازيه في وفاة رجل الأعمال حسين عبد الرحمن خانصاحب، الذي كان يعتبر من أنجح رجال الأعمال في الدولة.
تأسست مجموعة خانصاحب عام 1935، وساهمت بشكل كبير في تطوير دولة الإمارات، حيث شيّدت العديد من المعالم الشهيرة في البلاد. وقد شغل حسين عبدالرحمن خانصاحب منصب رئيس المجموعة منذ عام 1954 وحتى عام 2016.
وقال حاكم دبي في منشور عبر منصة "إكس": "خالص تعازينا إلى أسرة رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب، أحد أبرز روّاد الأعمال في دولة الإمارات، الذي تأسست شركته عام 1935. لقد كان رائداً في مشاريع البنية التحتية، لكن ما يخلّد ذكراه حقاً هو دوره الرائد في المبادرات المجتمعية والإنسانية والخيرية."
وأضاف سموه: "لقد ساهم في بناء مساكن للأسر المتعففة، ومساكن للأيتام، ومراكز صحية وغيرها. هذا هو ما يبقى – ما يرفع من قيمة الإنسان ويحفظ اسمه في ذاكرة الوطن. نسأل الله أن يرحمه، ويتغمده بواسع جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان."
كان خانصاحب رائدًا في مجال الإنشاءات، وساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للدولة خلال بدايات تطورها. كرّمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام ٢٠٢١، تقديرًا لأعماله الإنسانية، حيث قاد وساهم في العديد من المبادرات الخيرية محليًا ودوليًا.