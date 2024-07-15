محمد بن راشد ينعى العالم الإسلامي الشيخ محمد علي

وكان العالم الإسلامي الجليل الشيخ محمد علي قد حصل على جائزة الشخصية الإسلامية لجائزة دبي للقرآن الكريم لعام 2016 عن عمر يناهز 96 عامًا.

وولد الشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الرحمن سلطان العلماء عام 1920، وأنهى تعليمه في جامعة الأزهر بالقاهرة. وقام بتدريس العلوم العربية والشرعية في مدرسة سلطان العلماء للعلوم الدينية على مدى الأربعين سنة الماضية.

وتشمل كتبه المنشورة تفسير القرآن الكريم في 11 جزءاً. وقام بأكثر من 200 مشروع خيري في حياته.