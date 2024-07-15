محمد بن راشد ينعى العالم الإسلامي الشيخ محمد علي
نعى صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، العالم الإسلامي الجليل الشيخ محمد علي.
ووصفه بأنه أحد علماء دبي "المتميزين"، وقدم سموه تعازيه في وفاة العالم الذي وافته المنية يوم الاثنين 15 يوليو.
وقال صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة صادقة: "تخرج تحت قيادته المئات من الطلاب، وألّف أكثر من 70 كتاباً في العلوم الشرعية، وأنجز عشرات المشاريع الخيرية، وكان مجلسه مليئاً بالخير، والعلم الشرعي، والتفاعل". مع...الناس."
وأضاف سموه: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".
وكان العالم الإسلامي الجليل الشيخ محمد علي قد حصل على جائزة الشخصية الإسلامية لجائزة دبي للقرآن الكريم لعام 2016 عن عمر يناهز 96 عامًا.
وولد الشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الرحمن سلطان العلماء عام 1920، وأنهى تعليمه في جامعة الأزهر بالقاهرة. وقام بتدريس العلوم العربية والشرعية في مدرسة سلطان العلماء للعلوم الدينية على مدى الأربعين سنة الماضية.
وتشمل كتبه المنشورة تفسير القرآن الكريم في 11 جزءاً. وقام بأكثر من 200 مشروع خيري في حياته.