محمد بن راشد ينشئ مركز دبي للمرونة لتعزيز الاستجابة للأزمات والطوارئ

ويهدف المركز في المقام الأول إلى جعل دبي أسرع مدينة في العالم في إدارة التحديات المختلفة وضمان التعافي السريع واتخاذ إجراءات الوقاية الفعالة، كما سيعمل على تنسيق الجهود المشتركة مع الجهات المعنية للتعامل مع أي أزمة بشكل سريع.