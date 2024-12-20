محمد بن راشد ينشئ أرشيف آل مكتوم لحفظ التراث الثقافي

وينص القانون الجديد على إلزام جميع الجهات في دبي التي تمتلك مثل هذه الوثائق بتسجيلها لدى أرشيف آل مكتوم خلال عام من تاريخ نفاذ القانون، وتعتبر الوثائق غير المسجلة ملكاً للمؤسسة، ويحظر التصرف في الوثائق التاريخية دون موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. وتضمن هذه المبادرة الحفاظ على تاريخ دبي وحمايته وإتاحته للجميع، وتوفير موارد لا تقدر بثمن لصناع القرار والباحثين والأجيال القادمة.