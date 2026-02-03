محمد بن راشد يُكرم وزير سياحة غامبيا بجائزة "أفضل وزير في العالم"

وأشار سموه قائلاً: "جائزة أفضل وزير هي أكثر من مجرد تكريم فردي؛ إنها احتفاء بكفاءة العمل الحكومي وتقدير للدور الإيجابي الذي يجسده أفضل وزير في العالم. كما أنها اعتراف بالقيمة الاستثنائية للقادة الحكوميين الساعين للارتقاء بقطاعات الخدمة العامة وتعزيز جودة الحياة من خلال الابتكار، والتنمية المستدامة، والجهود المخلصة".