محمد بن راشد يُكرم وزير سياحة غامبيا بجائزة "أفضل وزير في العالم"

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، معالي عبدولي جوب، وزير السياحة والثقافة في جمهورية غامبيا، بجائزة "أفضل وزير في العالم" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.
وأكد سموه أن الاحتفاء بالنماذج الحكومية المتميزة وقصص النجاح الملهمة في العمل الحكومي حول العالم يمثل جوهراً أساسياً لرسالة القمة العالمية للحكومات.
ويهدف ذلك إلى تسليط الضوء على التجارب المبتكرة والاحتفاء بالقادة الحكوميين الذين أحدثوا تأثيراً إيجابياً في مجتمعاتهم، وطوروا أداء حكوماتهم، وشاركوا بفاعلية في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشار سموه قائلاً: "جائزة أفضل وزير هي أكثر من مجرد تكريم فردي؛ إنها احتفاء بكفاءة العمل الحكومي وتقدير للدور الإيجابي الذي يجسده أفضل وزير في العالم. كما أنها اعتراف بالقيمة الاستثنائية للقادة الحكوميين الساعين للارتقاء بقطاعات الخدمة العامة وتعزيز جودة الحياة من خلال الابتكار، والتنمية المستدامة، والجهود المخلصة".
وهنأ سموه الوزير الفائز، متمنياً له ولحكومته ومجتمعه دوام التقدم والازدهار.
وقد تم ترشيح عبدولي جوب لنيل جائزة أفضل وزير في نسختها التاسعة، تقديراً لإنجازاته الملهمة والاستثنائية، التي تركت أثراً إيجابياً كبيراً في قطاعي السياحة والثقافة في غامبيا.
وتعد مبادرة "مشروع تنويع السياحة وتعزيز المرونة" إحدى المبادرات البارزة، حيث صُممت لتعزيز النمو الشامل من خلال الدعم المباشر للمشاريع السياحية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ومن خلال مسرّعة "يوكوتي" (Yokuté)، حصل رواد الأعمال المحليون في قطاع السياحة على مساعدة شاملة في التدريب على ريادة الأعمال، وتطوير الأعمال، وفرص التمويل المشترك.
ويركز المشروع على بناء قطاع سياحي أكثر تنوعاً ومرونة في مواجهة التغير المناخي، وذلك عبر تطوير أصول السياحة البيئية والسياحة الداخلية، وتقليل الاعتماد على السياحة الساحلية، وتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وتحت قيادة الوزير عبدولي جوب، أجرت الوزارة تقييماً شاملاً لمشاريع الواجهات النهرية والسياحة البيئية المحتملة، بالتعاون مع شركاء تقنيين. وأسفرت هذه العملية عن تحديد ومنح الأولوية لعشرة مراكز سياحية مقاومة للتغير المناخي.
كما أشرف جوب على "مشروع التحول الرقمي والتخطيط السياحي القائم على الأدلة"، الذي استهدف تحديث الحوكمة السياحية من خلال التكنولوجيا وتحسين أنظمة البيانات.
وبالعمل مع المؤسسات الوطنية، عززت الوزارة قدرات الإحصاء السياحي، وبناء بنية تحتية رقمية تدعم التخطيط القائم على البيانات، وتعزز الشفافية، وتحسن تقديم الخدمات عبر سلسلة القيمة السياحية.
يُذكر أن جائزة "أفضل وزير في العالم"، التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC)، تهدف إلى الاحتفاء بالمساهمات الاستثنائية للوزراء في تعزيز التميز في القطاع العام، وتنفيذ مبادرات ناجحة ومستدامة تدفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
كما تحتفي الجائزة بجهودهم في إلهام زملائهم من القادة الحكوميين ومزودي الخدمات لتعزيز الابتكار والاستشراف، وصياغة الحوار العام حول القضايا العالمية الملحة اليوم وفي المستقبل.