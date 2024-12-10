محمد بن راشد يكرم عمار النعيمي وذياب بن محمد بن زايد

وقد تم تكريم الإنجازات الاستثنائية في مختلف الفئات، بما في ذلك أفضل وزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأفضل جهة، وأفضل مدير عام، وأفضل موظف اتحادي، وأفضل معلم، وأفضل مدير مدرسة، وغيرها.