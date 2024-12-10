محمد بن راشد يكرم عمار النعيمي وذياب بن محمد بن زايد
تم تكريم شخصيتين وطنيتين بمنحهما وشاح محمد بن راشد لإسهاماتهما الكبيرة في قيادة المبادرات والمشاريع الوطنية التي كان لها أثر كبير على المجتمع الإماراتي.
وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، رئيس مكتب التنمية وشؤون أسر الشهداء في ديوان الرئاسة.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدور سموالشيخ عمار بن حميد النعيمي في تطوير منظومة الحكومة في عجمان وتعزيز الشراكة الفاعلة مع الحكومة الاتحادية.
وحظي سموالشيخ ذياب بن محمد بن زايد بتقدير كبير لريادته في تنفيذ مشاريع وطنية كبرى، مثل برنامج السكك الحديدية الوطني وقطار الاتحاد. كما تمتد مساهماته إلى المبادرات المجتمعية مثل قرى الإمارات التي يشرف عليها من خلال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
وتم تكريمهما خلال حفل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.
وقد تم تكريم الإنجازات الاستثنائية في مختلف الفئات، بما في ذلك أفضل وزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأفضل جهة، وأفضل مدير عام، وأفضل موظف اتحادي، وأفضل معلم، وأفضل مدير مدرسة، وغيرها.
كما سلط الحفل الضوء على الجهات الأفضل أداءً في خدمة الجمهور، وكذلك الجهات المتميزة في التواصل والابتكار والتشريع والتطوير المستمر.
وأكد سموه أن مسيرة التنمية مستمرة والتزامنا بمتابعة الأداء الحكومي مستمر ومسيرة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد.
وتركز جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 على عدة مجالات رئيسية هي: القيادة وتحقيق الرؤية، والقيمة المتميزة والخدمات المهمة، والمشاريع الكبرى والتحويلية، والأداء العام والتنافسية.
وتهدف هذه الفئات إلى تعزيز التميز في الخدمات الحكومية، وتتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مزدهر، كما هو موضح في "رؤية الإمارات 2031".
وتضمنت الجوائز هذا العام عملية تقييم شاملة أجراها أكثر من 130 خبيراً إماراتياً ودولياً، لتقييم 225 مرشحاً من 27 جهة متنافسة. وتعكس التحديثات على معايير التقييم جاهزية دولة الإمارات للتكيف مع التحولات العالمية والحفاظ على ريادتها في مجال الحوكمة.