محمد بن راشد يكرم ضياء العزاوي لإبداعاته الفنية
بعد الإعلان عن جائزة العقول العربية العظيمة في الهندسة، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخميس، عن الفائز التالي في فئة الآداب والفنون.
وأشاد سموه ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بـ "المساهمات الاستثنائية" للفنان ضياء العزاوي في تطوير الفن العربي المعاصر على مدار عقود.
"نهنىء الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون، الفنان ضياء العزاوي من العراق"
نظم العزاوي وشارك في العديد من المعارض الفنية في جميع أنحاء العالم، حيث ربط الفن المعاصر مع الثقافة العربية والتاريخ وقضاياها الأكثر إلحاحاً.
يستخدم الفنان العراقي الفنون البصرية والخط العربي والنحت لتسليط الضوء على الأحداث والتحديات المتعلقة بالعالم العربي بأسلوب يتناغم مع الجماهير العالمية.
يتسم أسلوبه المبتكر بدمج الحروف العربية والشعر في التعابير الفنية الحديثة، ويقوم بدمج النصوص والصور بطريقة فريدة ومبدعة.