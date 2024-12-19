محمد بن راشد يكرم ضياء العزاوي لإبداعاته الفنية

بعد الإعلان عن جائزة العقول العربية العظيمة في الهندسة، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخميس، عن الفائز التالي في فئة الآداب والفنون.