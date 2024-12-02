محمد بن راشد يكرم سلطان النيادي وهزاع المنصوري بوسام الفضاء في العيد الوطني
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رائديّ الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وسام الفضاء من الطبقة الأولى، اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بالعيد الوطني.
وقد توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى موقع اكس، للاحتفاء بالإماراتيين الخمسة لمساهمتهم في هذا المجال وفي تقدم قطاع الفضاء.
وقال سموه: "بتوجيهات أخي محمد بن زايد منحنا رائديّ الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وسام الفضاء من الطبقة الأولى"، مشيداً بالثنائي "لمساهمتهما في ترسيخ مكانة الإمارات العالمية في المجال وصياغة مستقبلها في القطاع العلمي المتقدم".
كما كرم سموه سعادة سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتورة حنان السويدي أول طبيبة لرواد الفضاء في الدولة، وعدنان الريس مساعد المدير العام لقطاع الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، بميدالية الفضاء من الطبقة الثانية.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجهودهم في تأهيل رواد الفضاء وتطوير مشاريع الفضاء في الدولة.
وقال سموه "تقديرنا مستمر لجهود جميع أبناء الوطن في كافة القطاعات.. نفخر بهم .. ونفاخر بهم الدول .. ونتفاءل بأجيال ترى فيهم نماذج ملهمة وتمضي على خطاهم".
وفي وقت سابق، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شعب الإمارات بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني الـ53 اليوم.
كما بعث صاحب السموالشيخ محمد بن زايدآل نهيان رئيس الدولة برسالة خطية صادقة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة بمناسبة العيد الوطني.
وأعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للبلاد الشهر الماضي أن الاسم الرسمي للمناسبة هو "عيد الاتحاد".