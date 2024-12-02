محمد بن راشد يكرم سلطان النيادي وهزاع المنصوري بوسام الفضاء في العيد الوطني

كما كرم سموه سعادة سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتورة حنان السويدي أول طبيبة لرواد الفضاء في الدولة، وعدنان الريس مساعد المدير العام لقطاع الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، بميدالية الفضاء من الطبقة الثانية.