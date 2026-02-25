محمد بن راشد يكرم الشيخ محمود الحصري "شخصية العام القرآنية"

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المغفور له الشيخ محمود خليل الحصري شخصية العام القرآنية العالمية ضمن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وفي إعلانه عن الفائز، كتب الشيخ محمد: "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم... 28 عاماً في خدمة كتاب الله، وتكريم الحفاظ والقراء وخدمة القرآن.

"واليوم، نعلن عن اختيار قامة إسلامية كبيرة لتكريمها كشخصية قرآنية عالمية: الشيخ محمود خليل الحصري — أحد كبار أئمة التلاوة في العصر الحديث، وأول من سجل القرآن الكريم كاملاً بصوته المرتل، ومن أكثر القراء استماعاً في الشرق والغرب. رحمه الله وجعل ذلك في ميزان حسناته."

كما أعلن سموه أنه هذا العام، وضمن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تم اختيار ستة أصوات قرآنية شابة متميزة من بين نخبة القراء حول العالم للتنافس على لقب 'أجمل صوت'.

يمكن للجمهور التصويت لاختيار أجمل صوت قرآني لعام 2026. وسيتم تكريمهم في 3 مارس في حفل يحتفي بالقرآن وأهله.