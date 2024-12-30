محمد بن راشد يكرم أستاذاً جزائرياً لإسهاماته في القياس الاقتصادي المالي
لقد وفرت الأساليب القياسية الاقتصادية المبتكرة التي ابتكرها البروفيسور "ياسين آيت سحالية" أدوات أساسية لتقدير تقلبات السوق.
ومنحت جائزة نوابغ العرب في الاقتصاد، يوم الاثنين، للأستاذ الجزائري ياسين آيت سحالية، وذلك تقديراً لمساهماته الرائدة في مجال القياس الاقتصادي المالي.
ياسين آيت سحالية أستاذ في التمويل والاقتصاد بجامعة "برينستون". وفي بيان أعلن فيه فوزه بالجائزة، قال إنه نجح في إحداث تحول في فهم وتحليل البيانات المالية عالية التردد والعمليات المستمرة.
وأضاف البيان أن "أساليبه الاقتصادية القياسية المبتكرة وفرت أدوات أساسية لتقدير تقلبات السوق، والتنبؤ بالاتجاهات، وتقييم المخاطر الاقتصادية. ومن خلال معالجة تحديات مثل ضوضاء البنية الدقيقة والتقاط سلوك السوق الديناميكي، عززت أبحاثه بشكل كبير تسعير الأصول واتخاذ القرارات المالية".
لقد ترك الأستاذ ياسين آيت سحالية، الذي نشر أكثر من 80 دراسة أكاديمية وكتابين، أثراً دائماً في التحليل المالي والتخطيط الاقتصادي، مما عزز مكانته كشخصية رائدة في هذا المجال.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "لقد قدّم إسهامات استثنائية في تطوير مقياس اقتصادي مالي متقدم، لتحديد مستويات تقلّبها، وفهم أنماط صعودها وهبوطها المستقبلية".
وأضاف سموه أن "ساهم في تحسين تحليل الأسواق المالية، وتقييم المخاطر الاقتصادية، ورفع كفاءة التخطيط المالي والاقتصادي".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنه يتطلع إلى الاحتفال بالفائزين بجوائز نوابغ العرب قريباً في حفل خاص.