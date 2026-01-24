محمد بن راشد يُفاجئ زوار مهرجان "القوز للفنون" بزيارة غير معلنة

من جانبه، ذكر زوجها حسين لوخاندوالا، الذي تنظم شركته "Giochi di Luce" إحدى الفعاليات هناك، أنه لم يكن لديهم أي علم بوجود زيارة لشخصية مهمة، قائلاً: "لم نتلقَ أي إخطار مسبق بقدوم أي شخصية بارزة، فضلاً عن سموه، كنا نمارس عملنا كالمعتاد عندما رأينا بعض الناس يتجمعون، فذهبنا بدافع الفضول، وإذ به هناك. لقد كانت مفاجأة كبيرة حقاً".