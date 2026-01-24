محمد بن راشد يُفاجئ زوار مهرجان "القوز للفنون" بزيارة غير معلنة

فوجئ زوار مهرجان "القوز للفنون" بظهور ضيف خاص صباح يوم السبت؛ حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيارة غير معلنة للمهرجان الذي انطلقت فعالياته في "السركال أفينيو" يوم السبت. وخلال زيارته، تفقد سموه عدة منشآت وتفاعل مع الأطفال المتواجدين هناك.
بزي الكندورة الذهبية والغترة المطابقة وحاملاً "الخيزرانة" (العصا)، تجول سموه في مرافق المهرجان برفقة عدد من المسؤولين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح السبت.
وقالت مريم غاندي، المقيمة في دبي والتي التقطت مقاطع فيديو للزيارة: "كنت قد ذهبت لزيارة المهرجان لمساعدة زوجي الذي يشارك في تنظيم الفعاليات هناك. لم يكن المكان مزدحماً بعد، حيث كان الناس قد بدؤوا يتوافدون للتو إلى المهرجان".
من جانبه، ذكر زوجها حسين لوخاندوالا، الذي تنظم شركته "Giochi di Luce" إحدى الفعاليات هناك، أنه لم يكن لديهم أي علم بوجود زيارة لشخصية مهمة، قائلاً: "لم نتلقَ أي إخطار مسبق بقدوم أي شخصية بارزة، فضلاً عن سموه، كنا نمارس عملنا كالمعتاد عندما رأينا بعض الناس يتجمعون، فذهبنا بدافع الفضول، وإذ به هناك. لقد كانت مفاجأة كبيرة حقاً".
ووفقاً لمريم، فقد تفاعل الشيخ محمد أيضاً مع الأطفال؛ ففي أحد الفيديوهات التي شاركتها، ظهر سموه وهو يتبادل الحديث مع طفل صغير قبل أن يمسح على رأسه، كما لوّح لآخرين كانوا يقفون على جانبي الطريق. شاهد أدناه:
وكان "معهد فكر"، وهو مركز دراسات متعدد التخصصات، من بين الأماكن التي زارها سموه. وشاركت مؤسسة دبي بلهول، منشوراً عبر "إنستغرام" يتضمن صوراً لترحيبها بحاكم دبي في مقر المعهد البحثي، واصفةً الزيارة بأنها "شرف كبير".
يُعد مهرجان القوز للفنون حدثاً سنوياً يستمر لمدة يومين، ويجمع الفنانين الناشئين والتجارب الفنية المبتكرة لتسليط الضوء على قصص المنطقة. ويستقطب هذا الحدث (الذي يتطلب تذاكر دخول) عشاق الفن في المدينة من خلال العروض الحية، والمتاجر المؤقتة، وعربات الطعام.
الجدير بالذكر أن مقيمة أخرى في دبي كانت قد شاركت الأسبوع الماضي تفاصيل "لحظة لا تُنسى" عندما حظيت ابنتها بفرصة لمصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (High-five) في منطقة "ذا سكوير" في ند الشبا.