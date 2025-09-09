محمد بن راشد يعين لانا نسيبة وسعيد الهاجري وزيري دولة في حكومة الإمارات

بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات، شملت كلا من معالي سعيد مبارك راشد الهاجري وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة "إكس": الإخوة والأخوات، بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد آل نهيان “حفظه الله”، نعلن اليوم تعيين لانا نسيبة وسعيد الهاجري وزراء دولة في حكومة دولة الإمارات، كل التوفيق لهم في مهامهم الحالية والمستقبلية، وكل السداد لجميع فرق عملنا الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة".