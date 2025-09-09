محمد بن راشد يعين لانا نسيبة وسعيد الهاجري وزيري دولة في حكومة الإمارات

بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات، شملت كلا من معالي سعيد مبارك راشد الهاجري وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة.