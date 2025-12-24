محمد بن راشد يُعلن نبيل سيده فائزاً بـ "نوابغ العرب" للطب 2025

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن الفائز بجائزة "نوابغ العرب" في فئة الطب لعام 2025. وقد فاز بالجائزة الدكتور نبيل سيده، المنحدر من مصر، والذي يشغل منصب مدير وحدة أبحاث الغدد الصماء العصبية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية.

قدم الطبيب مساهمات علمية رائدة في فهم صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول، مركزاً في دراساته على العمليات البيولوجية التي تتحكم في كيفية تعامل الجسم مع الدهون.

وقد ساهمت أعماله في تطوير جيل جديد من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع اليوم لخفض الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وقد نشر أكثر من 820 ورقة علمية، وتم الاستشهاد بأبحاثه أكثر من 71,000 مرة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "الطب رسالة إنسانية، ومنطقتنا لعبت دوراً عظيماً، عبر قرون، في تطوير علومه وممارساته وأدواته وأبحاثه. وجائزة نوابغ العرب تعيد توجيه البوصلة إلى مسارها الصحيح، للاحتفاء بما يقدمه الإنسان العربي وتقديمه كنموذج ملهم للأجيال".

تعد مبادرة "نوابغ العرب" الآن في دورتها الثالثة، وهي الأكبر من نوعها في العالم العربي، وقد أصبحت تُعرف باسم "نوبل العرب"، وهي مخصصة لتكريم المفكرين والمبتكرين الاستثنائيين. ويتعزز هذا الاعتراف بحقيقة أن الفائز بهذه الفئة في نسخة عام 2024، البروفيسور عمر ياغي، قد فاز أيضاً بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025.