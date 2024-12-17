محمد بن راشد يعلن فوز سوري بجائزة الهندسة والتكنولوجيا

يعد روبوت "أوشن وان" (OceanOne) من أبرز الإنجازات السورية في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير الروبوتات ذات القدرة على استكشاف أعماق البحار. يجمع هذا الروبوت بين تقنيات ردود الفعل اللمسية والرؤية المجسمة والتلاعب اليدوي، مما يتيح له محاكاة المهارات البشرية بدقة متناهية.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتاريخ سوريا وحلب في مجال العلوم والثقافة. وكان تصريحه يعكس فخره بتراث سوريا الحضاري، وتأكيده على قدرة العرب على استعادة ريادتهم العلمية.