محمد بن راشد يعلن فوز سوري بجائزة الهندسة والتكنولوجيا
تم إطلاق جائزة "العقول العربية العظيمة" العام الماضي، بهدف "الاحتفال بالإنسان العربي، وتقديره في مجتمعه وبين أسرته، وتعزيز ثقته بإمكاناته وقدراته".
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع "X"، عن الفائز في فئة الهندسة والتكنولوجيا لهذا العام.
وقد تم منح الجائزة للأستاذ الدكتور أسامة الخطيب، أستاذ علوم الكمبيوتر ومدير مختبر الروبوتات، والذي قدم "مساهمات علمية استثنائية" في مجال هندسة وعلوم الروبوتات.
وقد نشر أكثر من 327 بحثاً علمياً، وعمل على تقنيات الاستشعار التي طورت هذا المجال بشكل كبير، مما مكن الروبوتات من العمل بشكل فعال في بيئات متنوعة.
يعد روبوت "أوشن وان" (OceanOne) من أبرز الإنجازات السورية في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير الروبوتات ذات القدرة على استكشاف أعماق البحار. يجمع هذا الروبوت بين تقنيات ردود الفعل اللمسية والرؤية المجسمة والتلاعب اليدوي، مما يتيح له محاكاة المهارات البشرية بدقة متناهية.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتاريخ سوريا وحلب في مجال العلوم والثقافة. وكان تصريحه يعكس فخره بتراث سوريا الحضاري، وتأكيده على قدرة العرب على استعادة ريادتهم العلمية.