محمد بن راشد يعلن عن نظام جديد لقياس أداء الحكومة الإماراتية

كوهأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء 9 يوليو/تموز، عن إطلاق نظام جديد لقياس الأداء الحكومي على المستوى الاتحادي.

وقال سموه، إن النظام الجديد "يدعم اتخاذ القرار، ويرصد الخطط والاستراتيجيات، ويعزز القدرة على توقع التحديات والفرص المستقبلية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي".