الإمارات

محمد بن راشد يعلن عن نظام جديد لقياس أداء الحكومة الإماراتية

أكد قادة الدولة مراراً وتكراراً أنهم يعملون باستمرار على تحسين العمليات والحلول الحكومية.
محمد بن راشد في حديث مع محمد القرقاوي

محمد بن راشد في حديث مع محمد القرقاوي

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كوهأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء 9 يوليو/تموز، عن إطلاق نظام جديد لقياس الأداء الحكومي على المستوى الاتحادي.

وقال سموه، إن النظام الجديد "يدعم اتخاذ القرار، ويرصد الخطط والاستراتيجيات، ويعزز القدرة على توقع التحديات والفرص المستقبلية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي".

وقدأكدت قيادة الدولة مراراً وتكراراً سعيهم الدؤوب لتحسين العمليات والحلول الحكومية. وفي بيانٍ له على موقع X، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إن شعارهم هو: "لا يوجد نظام مثالي، ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين".

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