محمد بن راشد يعلن عن مكافأة 7 ملايين درهم لموظفي الحكومة الاتحادية المساهمين في الحد من البيروقراطية
أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الأربعاء، إطلاق جائزة بقيمة 7 ملايين درهم لموظفي الحكومة الاتحادية الذين يساهمون في الحد من البيروقراطية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "سنكرم فرق العمل والأفراد والجهات الاتحادية التي تقدم مشاريع تهدف إلى اختصار الإجراءات الحكومية وتوفير الموارد المالية وتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات والأفراد".
"سنكرم ونحتفي بمن يسهل المعاملات ويبسط الإجراءات ويختصر الخطوات ويوفر على الناس الجهد والوقت في معاملاتهم الحكومية".
وأضاف صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "سنشكر المبدعين ونحتفي بالموظفين الحكوميين المجتهدين والمخلصين الذين يعملون ليل نهار لخدمة الشعب وتوفير الموارد وخدمة الجمهور وتعزيز تنافسية الدولة".
وقال سموه إن مجلس الوزراء وافق أيضاً على تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال، وتم تخصيص صندوق بقيمة 300 مليون درهم لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم على دخول مجال ريادة الأعمال.
يترأس مجلس الإمارات لريادة الأعمال علياء المزروعي.
وقال سموه "إن بلادنا مباركة وخيرها واسع وعظيم وحركتها الاقتصادية تفيد الجميع من قريب ومن بعيد، ونريد لشبابنا أن يستفيدوا من هذه الحركة الاقتصادية الهائلة، وأن يدركوا أسس التميز فيها، وأن يستغلوا الفرص الكبيرة التي توفرها، وأن يقودوا هذه الحركة إلى آفاق أكبر وأوسع...".
كما وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة، والتي ستركز على وضع الخطط الكفيلة بالحفاظ على الأهمية الثقافية والوطنية والتاريخية للمنشآت والمباني الحضرية التي أصبحت تشكل الهوية المعمارية للدولة.
وقالصاحب السمو الشيخ محمد إنه تم اعتماد نحو 130 موقعاً ومبنى حتى الآن، وسيرتفع هذا العدد إلى 1000 موقع ومبنى خلال الأعوام المقبلة.
وتضمنت القرارات الأخرى اعتماد نظام حوكمة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع برئاسة سموالشيخ عبدالله بن زايد ونائبته الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.
وتضم في عضويتها سبعة أعضاء من الوزراء واللجان التنفيذية والتخصصية واللجان القطاعية للتعليم العالي والتعليم الخاص والقطاع الاجتماعي.
ترأس صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لهذا العام في قصر الوطن
وأضاف صاحب السموالشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على "إكس": "عام طيب لأفضل رجال.. عام طيب بقيادة أفضل رئيس.. عام طيب بجهود أفضل وأكبر فريق وطني مخلص.. والقادم أفضل وأجمل وأعظم بإذن الله في 2025".