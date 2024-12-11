محمد بن راشد يعلن عن مكافأة 7 ملايين درهم لموظفي الحكومة الاتحادية المساهمين في الحد من البيروقراطية

وقال سموه "إن بلادنا مباركة وخيرها واسع وعظيم وحركتها الاقتصادية تفيد الجميع من قريب ومن بعيد، ونريد لشبابنا أن يستفيدوا من هذه الحركة الاقتصادية الهائلة، وأن يدركوا أسس التميز فيها، وأن يستغلوا الفرص الكبيرة التي توفرها، وأن يقودوا هذه الحركة إلى آفاق أكبر وأوسع...".