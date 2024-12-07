محمد بن راشد يعلن عن مشروع ضخم لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة
بعد خطط دبي للتحول إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، أعلنت الإمارة، السبت، عن خطة واسعة لإنشاء شبكة متكاملة للمشي.
واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر تطبيق "X"، على تطورات مشروع تطوير ممرات المشاة بطول 3300 كيلومتر، ضمن مشروع "دبي ووك".
وبالإضافة إلى المسارات، يشمل المشروع أيضاً إنشاء 110 جسور وأنفاق للمشاة، و112 كيلومتراً من مسارات الواجهة البحرية، و124 كيلومتراً من مسارات المشي الخضراء، و150 كيلومتراً من مسارات المشاة الريفية والجبلية.
ويهدف هذا المشروع الضخم، الذي من المقرر أن يبدأ في منطقتين هما متحف المستقبل والراس، إلى جعل المدينة صديقة للمشاة على مدار العام. وستتميز الممرات والمناطق بين المباني بحلول تبريد مبتكرة.
شاهد الفيديو الذي يعلن عن المشروع أدناه:
خطة التنفيذ
وسيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، حيث يركز في البداية على مناطق رئيسية مثل البرشاء 2 والخوانيج 2 والمزهر 1، ثم يتوسع لاحقاً ليشمل 160 حياً، وسيشمل مسارات للأحياء والمناطق الحضرية والأماكن السياحية.
سيتم إنشاء ثلاثة جسور رئيسية وهي:
1. جسر على شارع الاتحاد يربط بين النهضة والممزر.
2. جسر على شارع طرابلس يربط بين الورقاء ومردف.
3. جسر على طريق دبي العين يربط واحة دبي للسيليكون ودبي لاند.
وتهدف الخطة إلى إنشاء أكثر من 6500 كيلومتر من المسارات المترابطة عبر الإمارة، ومن المقرر إنشاء 3300 كيلومتر منها، بينما سيتم إعادة تأهيل 2300 كيلومتر من المسارات بحلول عام 2040. وبعد عام 2040، سيتم إنشاء مسارات إضافية تمتد لمسافة 900 كيلومتر.
وفي إطار إعادة تعريف مفهوم التنقل، قال الشيخ محمد إن هذا يمثل جهداً لبناء نموذج لمدينة "حيث يعيش الناس أفضل وأسعد حياة وأكثر راحة وصحة وتوازناً".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد : "خلال السنوات المقبلة، سيتمكن سكان دبي من التنقل سيراً على الأقدام، أو باستخدام الدراجات الهوائية في مسارات مخصصة، أو باستخدام شبكة الطرق والجسور الواسعة في المدينة، أو ركوب المترو بخطوطه الجديدة، أو ركوب التاكسي المائي، أو حتى التاكسي الطائر في مسارات جوية محددة".
ويتماشى المشروع مع خطة مدينة دبي التي تهدف إلى جعل المدينة في غضون 20 دقيقة، حيث سيتمكن السكان بحلول عام 2040 من الوصول إلى احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية في غضون 20 دقيقة سيرًا على الأقدام أو بالدراجة.