محمد بن راشد يعلن عن مشروع ضخم لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد : "خلال السنوات المقبلة، سيتمكن سكان دبي من التنقل سيراً على الأقدام، أو باستخدام الدراجات الهوائية في مسارات مخصصة، أو باستخدام شبكة الطرق والجسور الواسعة في المدينة، أو ركوب المترو بخطوطه الجديدة، أو ركوب التاكسي المائي، أو حتى التاكسي الطائر في مسارات جوية محددة".