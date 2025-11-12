محمد بن راشد يعلن عن جائزة مليون درهم في النسخة السادسة من "صناع الأمل"

تعمل المبادرة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتسعى إلى المشاريع والحملات والبرامج أو المبادرات الإبداعية التي تحسن الحياة، وتواجه التحديات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاقتصادية، وتخفف من المعاناة داخل المجتمعات، وتطور البيئات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو التعليمية، أو تعالج التحديات المحلية - وكل ذلك على أساس تطوعي وغير ربحي.