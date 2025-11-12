محمد بن راشد يعلن عن جائزة مليون درهم في النسخة السادسة من "صناع الأمل"

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن جائزة مليون درهم للفائز في النسخة السادسة من مبادرة صناع الأمل، وهي أكبر مبادرة من نوعها في العالم العربي.
يسلط البرنامج الضوء على المحسنين والمتطوعين والمنظمات الإنسانية التي تكرس وقتها وجهودها ومواردها لمساعدة المحتاجين وخلق تأثير اجتماعي إيجابي.
قال سموه : "إن خلق الأمل هو أعلى وأشرف إنجاز لأولئك الذين يسعون لخدمة مجتمعاتهم. صناع الأمل يفتحون الباب للأحلام والشعور بالأمان. عالمنا العربي موطن لأبطال يجعلوننا فخورين، يقدمون أمثلة يومية على الكرم والتفاني في خدمة الآخرين."
وأضاف: "اليوم نطلق نسخة جديدة من مبادرة صناع الأمل للاحتفاء بعشرات الآلاف الذين يعملون بعيدًا عن الأضواء، ويغرسون الثقة في مستقبل أفضل. يستحق صناع الأمل أن يتم التعرف عليهم والاحتفاء بهم. ندعوهم للمشاركة ونشجع الجميع على ترشيح صانع أمل يعرفونه على arabhopemakers.com."
تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على الأبطال المجهولين الذين يكرسون وقتهم وجهودهم ومواردهم لخدمة الآخرين وتحسين حياتهم. تعزز عملهم من خلال المنصات الإعلامية وتوفر الدعم المالي لتوسيع نطاق المشاريع الأكثر تأثيرًا.
إلى جانب الاعتراف، تعزز صناع الأمل ثقافة الأمل والكرم وخدمة المجتمع في جميع أنحاء العالم العربي، ملهمة الشباب والمجتمعات لإحداث تغيير إيجابي والاحتفاء بأولئك الذين يحدثون فرقًا حقيقيًا.
وأكد محمد القرقاوي، الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن مبادرة صناع الأمل تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتعزيز ثقافة العطاء، وتسليط الضوء على أمثلة ملهمة من جميع أنحاء العالم العربي، ونشر رسالة التفاؤل والأمل.
وقال: "منذ إطلاقها في عام 2017، رفعت هذه المبادرة الفريدة بشكل كبير الوعي بتأثير التطوع الفردي والمؤسسي. وقد أظهرت قدرتها على تحسين الحياة، وتمكين المزيد من الناس من المساهمة في مجتمعاتهم وزرع بذور العزيمة والأمل".
وأضاف القرقاوي أن المبادرة تلقت في نسخها الخمس السابقة أكثر من 320,000 ترشيح، مما يظهر الإمكانات اللامحدودة للخير في العالم العربي والجهود الملهمة التي تستحق التقدير.
يمكن للأفراد، والمجموعات التطوعية، والمنظمات غير الربحية التي تقود التغيير المجتمعي أن ترشح نفسها أو يتم ترشيحها من قبل الآخرين. سيحصل الفائز على جائزة قدرها مليون درهم.
التقديم للنسخة السادسة من صناع الأمل العرب مفتوح عبر (www.arabhopemakers.com)، بهدف جمع عشرات الآلاف من قصص الأمل في العالم العربي، وتسليط الضوء على أبطالها والاحتفاء بجهودهم.
تعمل المبادرة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتسعى إلى المشاريع والحملات والبرامج أو المبادرات الإبداعية التي تحسن الحياة، وتواجه التحديات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاقتصادية، وتخفف من المعاناة داخل المجتمعات، وتطور البيئات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو التعليمية، أو تعالج التحديات المحلية - وكل ذلك على أساس تطوعي وغير ربحي.
تم إطلاق مبادرة صناع الأمل لأول مرة في عام 2017، عندما نشر صاحب السموالشيخ محمد بن راشد دعوة إبداعية للترشيحات للحصول على لقب صانع الأمل مع جائزة قدرها مليون درهم. تجاوزت الاستجابة التوقعات، حيث تم تقديم أكثر من 65,000 ترشيح من جميع أنحاء العالم العربي، متجاوزة الهدف الأصلي للمبادرة البالغ 20,000 ترشيح.
في العام الماضي، تُوج أحمد زينون من المغرب كأفضل صانع أمل عربي لعمله في علاج الأطفال المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ، المعروف أيضًا بأطفال القمر. قام زينون برعاية 144 طفلًا، وجمع الأموال لتوفير الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الوقائية.
كما حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن يحصل المتأهلان الآخران على مليون درهم لكل منهما، مما رفع إجمالي قيمة الجائزة إلى 3 ملايين درهم.