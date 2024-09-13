محمد بن راشد يعلن عن تأسيس شركة 'مدى ميديا' لإدارة المواقع الإعلانية في دبي

أصدر اصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء .قانوناً يتعلق بإنشاء شركة لإدارة وتشغيل المواقع الإعلانية في دبي.

وبموجب القانون، تم تأسيس شركة "مدى ميديا" وهي شركة مساهمة خاصة، لتكون مسؤولة عن إدارة وتطوير وتشغيل المواقع الإعلانية. كما ستتولى الشركة مهمة الاستثمار في تقنيات الإعلانات وإجراء الأبحاث ذات الصلة، مع ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وبحسب القانون، يمكن لهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي تفويض كل أو جزء من مهامها المتعلقة بالإعلانات وإصدار التصاريح ذات الصلة إلى شركة "مدى ميديا".

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة "مدى ميديا"، برئاسة مطر محمد الطاير، وبتعيين حسين محمد البنا نائباً للرئيس.